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富邦美術館開幕首檔 請出羅丹與印象派名家

記者袁世珮╱即時報導
羅丹兩件「施洗者約翰」也在展出之列。(記者吳致碩／攝影)
羅丹兩件「施洗者約翰」也在展出之列。(記者吳致碩／攝影)

富邦美術館開幕大展為國際級的「真實本質：羅丹與印象時代」，雕塑大師羅丹及印象派藝術家塞尚、雷諾瓦、莫內等名家作品成為第一批貴客，常設的「富邦典藏展．觸動」亦請出重量級的常玉、趙無極、朱沅芷真跡。

羅丹作品(巴爾札克紀念像)(Monument to Honore de Balz...
羅丹作品(巴爾札克紀念像)(Monument to Honore de Balzac)，原型塑於1897年，本作翻鑄於1967年，青銅，297 x 120 x 120 cm，此作為奠定羅丹學術地位的重要作品。(記者吳致碩／攝影)

「真實本質：羅丹與印象派時代」展覽即日起至9月23日在富邦美術館舉行，由洛杉磯郡立美術館（Los Angeles CountyMuseum of Art，LACMA）策畫，為LACMA藏品首度大規模來台，也是此展首度在美國以外舉行，100多件展品出自羅丹及其藝術生涯中一起工作、展覽的印象派畫家與雕塑家之手。

展出作品包括19世紀雕塑大師羅丹（Auguste Rodin）及印象派藝術家塞尚（Paul Cézanne）、雷諾瓦（Pierre Auguste Renoir）、莫內（Claude Monet）、畢沙羅（Camille Pissarro）、竇加（EdgarDegas）、西斯萊（Alfred Sisley）、高更（Paul Gauguin）和波納爾（Pierre Bonnard）等名家雕塑與畫作。

本次展品之貴重與難得，可想而知，富邦美術館館長翁美慧表示，美術館克服運輸、保險等重重困難與挑戰，才得以將如此精采的展覽與來自世界各地的藝術收藏帶到台灣，作為饒具意義的開幕展覽。

「富邦典藏展．觸動」呈獻一系列華人現當代藝術經典，融合東方哲思與西方表現的形式，...
「富邦典藏展．觸動」呈獻一系列華人現當代藝術經典，融合東方哲思與西方表現的形式，感受巨幅作品與挑高開放空間所激盪出飽含張力的對話與震撼人心的魅力。(圖／富邦美術術館提供)
富邦美術館此次展覽包括羅丹「地獄之門」11件作品。(記者吳致碩／攝影)
富邦美術館此次展覽包括羅丹「地獄之門」11件作品。(記者吳致碩／攝影)

此次展出多件羅丹在學術上重要性極高的作品，包括奠定羅丹學術地位的「巴爾札克紀念像」、最為人討論的公共藝術重要作品「加萊義民」、位於「地獄之門」頂部的經典作品「影子」，兩件「施洗者約翰」，以及一系列精湛的人體表現之作，包括「哭喊」、「皮耶德維松的左手」等。館方在LACMA的架構上重新布局，更有脈絡，還呈現羅丹脫臘法創作步驟，更具教育意義。

「富邦典藏展．觸動」則將富邦收藏第一次以策展方式公開，展出華人現代與當代藝術史上具關鍵地位的6位藝術家：趙無極、常玉、朱沅芷、江賢二、王懷慶、蘇笑柏等人作品共20餘件，包括富邦美術館鎮館之寶、30年未曾曝光的常玉「白蓮」，以及常玉經典裸女與寫意靜物之作。

富邦美術館館長翁美慧期待透過典藏展分享自身收藏經歷，讓大眾了解藝術是與內在自我的對話，在人生的不同狀態中，會和藝術品激發出不同的觸動。

常玉早期作品(白蓮)，為富邦美術館鎮館之寶，將於富邦美術館永久展出，更是台灣有史...
常玉早期作品(白蓮)，為富邦美術館鎮館之寶，將於富邦美術館永久展出，更是台灣有史以來在拍場第一幅破千萬的作品。(記者吳致碩／攝影)

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