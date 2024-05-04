我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

核對照片、人臉掃描 好市多打擊借卡愈來愈嚴

賓州護士認罪連殺3人、19人險死 判關760年

憶早逝亡母時哽咽 薛瑞元：她臨終前掛念我身上有螞蟻

記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長薛瑞元4日出席2024年慶祝母親節活動時，憶起亡母時忍不住哽咽。（記者林琮恩／攝影）
衛福部長薛瑞元4日出席2024年慶祝母親節活動時，憶起亡母時忍不住哽咽。（記者林琮恩／攝影）

「母親過世近50年，至今我無法忘記，她臨終前最後的時間，關心的是我身上有一隻螞蟻。」台灣衛福部長薛瑞元4日出席2024年慶祝母親節活動「Motherhood—可以夢想•可以擁有」時，憶起亡母時忍不住哽咽，他表示，母親在自己心中有著特別地位，「她雖然早逝，但在我心中永遠都是年輕、美麗的形象。」

薛瑞元的母親因紅斑性狼瘡引起腎功能衰竭過世，臨終時年僅41歲。距離新內閣上任時間剩下大約2周，他表示，目前除立法院活動必須參加，自己盡量減少公開露面，但母親節對自己的意義與其他人不太一樣，在得知慶祝活動時間後，仍決定參加。

薛瑞元說，他的母親離世前，他與妹妹陪在病榻前。他泛淚回憶，當時母親雙手幾乎失去力量，仍抬手伸向自己的臉部，詢問有什麼話要交代，母親已無力言語，只把手繼續往下伸至自己胸口處。他低頭一看，發現身上有隻螞蟻，伸手撥去後，母親才放下雙手，不到幾分鐘就離世，「一個母親，在臨終前的最後時間，關心的是兒子身上的一隻螞蟻。」

「我雖不是女性，但身為婦產科醫師，接生過數千名新生兒，有資格談論近距離看到的為母之心。」薛瑞元表示，生產的痛苦旁人難以想像，哭天搶地的狀況在產房經常發生，但在孩子出生，醫師剪去臍帶把人抱到母親胸前，她經歷的痛苦幾乎忘記，就連縫會陰等後續處理都視若無物，彷彿抱著小孩一切都值得，不再感到痛覺。

薛瑞元表示，年輕女性不想生小孩的原因很多，包括經濟上難以負擔，或工作、家庭不能蠟燭兩頭燒，但鮮少人是因為生產很痛而不想生小孩，這非常奧妙，上帝為人類製造了一個機制，生產的痛覺記憶會被人腦的機制消除，人類才得以一路繁衍至今。

「作為一個母親，要承受社會的壓力及要求，社會給予母親的支持卻很有限。」薛瑞元表示，這涉及文化層面的問題，導致職場、學校對於母親的支持不夠，女性若要在求學階段生養孩子，在學校設備不足的情況下，多需要休學，導致學術研究遭耽擱，而職場的懷孕歧視問題更為嚴峻，有賴社會共同解決。

下周日就是母親節，薛瑞元表示，民眾也許會關心母親的生活所需，但平日會向母親說「我愛妳」的人不多，在屬於母親的節日，向母親表達愛意與感謝是每個小孩的義務，「因為每年就只有一次機會，能讓母親感受到孩子的回饋。」

母親節 歧視

上一則

向台灣人道謝「常被回這2字」 中國網友不解：但挺可愛的

延伸閱讀

台灣虐老5年增逾5成 平均每天61人通報 過半晚輩施暴

台灣虐老5年增逾5成 平均每天61人通報 過半晚輩施暴
台灣虐老5年增逾5成 逾半晚輩施暴、多因照顧者情緒失控

台灣虐老5年增逾5成 逾半晚輩施暴、多因照顧者情緒失控
可別再來個陳時中 邱泰源接衛福部評價兩極

可別再來個陳時中 邱泰源接衛福部評價兩極
偷拍網818天才被封 衛福部長薛瑞元挨轟瀆職

偷拍網818天才被封 衛福部長薛瑞元挨轟瀆職

熱門新聞

大業實中去年轉型實驗創新學校，致力課程鬆綁，發展AI、雙語國際跨域課程。(大業實中提供)

台灣少子化 為何嘉義這所中學連2年招生爆滿超額

2024-04-30 21:25
已故的余天二女兒余苑綺（右二）丈夫陳鑒（右一）因涉嫌為詐團車手頭遭羈押禁見。（記者林伯東／攝影）

女婿涉詐被逮 余天失蹤孫子孫女找到了 新北社會局曝最新狀況

2024-05-03 05:01
高鐵前董事長殷琪（圖）。(聯合報系資料照片)

殷琪涉運毒？加州網購大麻藥品寄回台給寵物狗 驗尿自清獲不起訴

2024-04-29 21:47
貴婦奈奈。(本報資料照片)

貴婦奈奈公婆 名醫黃立雄夫妻涉詐逃加拿大 遭驅逐將返台

2024-05-02 08:38
嘉義市區出現少女跪在路口畫面，引來路過民眾側目。（圖／讀者提供）

台虎媽暴怒當街大喊「跪下」少女裸雙膝跪路口 警方回應了

2024-04-28 03:00
台中市消防局在今天凌晨獲報，一名男子在汽車旅館身體不適，救護車到場時，男子已無生命跡象，醫院宣告到院前死亡。圖／本報資料照

台中已婚大叔豪華汽車旅館丟命 同房輕熟女急求助消防局

2024-05-01 15:20

超人氣

更多 >
余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」
華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪
性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配
冰淇淋店員收100元小費遭開除 店主挨批喊冤「其實有內情」

冰淇淋店員收100元小費遭開除 店主挨批喊冤「其實有內情」
家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習

家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習