憶早逝亡母時哽咽 薛瑞元：她臨終前掛念我身上有螞蟻

衛福部長薛瑞元4日出席2024年慶祝母親節活動時，憶起亡母時忍不住哽咽。（記者林琮恩／攝影）

「母親過世近50年，至今我無法忘記，她臨終前最後的時間，關心的是我身上有一隻螞蟻。」台灣衛福部長薛瑞元4日出席2024年慶祝母親節 活動「Motherhood—可以夢想•可以擁有」時，憶起亡母時忍不住哽咽，他表示，母親在自己心中有著特別地位，「她雖然早逝，但在我心中永遠都是年輕、美麗的形象。」

薛瑞元的母親因紅斑性狼瘡引起腎功能衰竭過世，臨終時年僅41歲。距離新內閣上任時間剩下大約2周，他表示，目前除立法院活動必須參加，自己盡量減少公開露面，但母親節對自己的意義與其他人不太一樣，在得知慶祝活動時間後，仍決定參加。

薛瑞元說，他的母親離世前，他與妹妹陪在病榻前。他泛淚回憶，當時母親雙手幾乎失去力量，仍抬手伸向自己的臉部，詢問有什麼話要交代，母親已無力言語，只把手繼續往下伸至自己胸口處。他低頭一看，發現身上有隻螞蟻，伸手撥去後，母親才放下雙手，不到幾分鐘就離世，「一個母親，在臨終前的最後時間，關心的是兒子身上的一隻螞蟻。」

「我雖不是女性，但身為婦產科醫師，接生過數千名新生兒，有資格談論近距離看到的為母之心。」薛瑞元表示，生產的痛苦旁人難以想像，哭天搶地的狀況在產房經常發生，但在孩子出生，醫師剪去臍帶把人抱到母親胸前，她經歷的痛苦幾乎忘記，就連縫會陰等後續處理都視若無物，彷彿抱著小孩一切都值得，不再感到痛覺。

薛瑞元表示，年輕女性不想生小孩的原因很多，包括經濟上難以負擔，或工作、家庭不能蠟燭兩頭燒，但鮮少人是因為生產很痛而不想生小孩，這非常奧妙，上帝為人類製造了一個機制，生產的痛覺記憶會被人腦的機制消除，人類才得以一路繁衍至今。

「作為一個母親，要承受社會的壓力及要求，社會給予母親的支持卻很有限。」薛瑞元表示，這涉及文化層面的問題，導致職場、學校對於母親的支持不夠，女性若要在求學階段生養孩子，在學校設備不足的情況下，多需要休學，導致學術研究遭耽擱，而職場的懷孕歧視 問題更為嚴峻，有賴社會共同解決。

下周日就是母親節，薛瑞元表示，民眾也許會關心母親的生活所需，但平日會向母親說「我愛妳」的人不多，在屬於母親的節日，向母親表達愛意與感謝是每個小孩的義務，「因為每年就只有一次機會，能讓母親感受到孩子的回饋。」