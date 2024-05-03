這款洗衣精一落地瘋搶秒殺 好市多嘉義店允改限購

有網友在TikTok分享，好市多嘉義店大批人潮，湧向棧板擠得水洩不通，原本堆滿的ARIEL洗衣精貨架一放到地上，瞬間被蜂擁而上的民眾搶購一空，狂搬景象讓網友驚呼「太瘋狂！」。(記者魯永明／翻攝TikTok畫面)

有網友在TikTok 分享，好市多 嘉義店大批人潮，湧向棧板擠得水洩不通，原本堆滿的ARIEL洗衣精貨架一放到地上，瞬間被蜂擁而上的民眾搶購一空，狂搬的景象，讓網友驚呼「太瘋狂！」好市多劉姓公關經理說，已將貨品調整到鄰近收貨處陳列，由服務人員發放，3日起每卡限購2組。

好市多賣場生意好，許多民眾最近到好市多購物，發現店內人潮比過年多，假日結帳區排滿購物推車，有網友在TikTok貼影片分享，好市多嘉義店大批人潮瘋搶買洗衣精，網友紛紛留言「下午也有去，沒想到平日下午停車場也會停滿，進去才知道大家塞在倉庫出口等著ARIEL洗衣精補貨，真的有誇張到」。

「悶熱天氣到了，大家都怕衣服洗完還是臭」，「搶成這樣以為不用錢」。許多網友紛紛在好市多臉書 社團即時回報，全台那幾個分店出現ARIEL洗衣精，避免許多愛用者特別跑一趟卻還是撲空。

有網友說，民眾爭搶的ARIEL抗臭新配方洗衣精，好市多賣的是限定的升級新配方，雨天抗臭效果特別好，同樣有持續抗菌效果，所以一上架就瞬間被搬空，許多人一次搬5箱以上，等棧板一出來馬上搬走。

好市多劉姓公關經理說，這組商品熱賣，網友貼搶買洗衣精影片時間，是在嘉義店1日下午發生，為避免影響結帳區客人動線，維持賣場秩序，已將貨品調整到鄰近收貨處陳列，並由服務人員發放，另3日起每卡限購2組。