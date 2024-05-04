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鋒面解渴 日月潭蓄水率升至96％ 遊湖碼頭迎客

記者黑中亮／南投4日電
連日來降雨充足，日月潭水情回升到高水位，原本撤除的碼頭浮排將接回，湖面也恢復湖光山色。（記者黑中亮／攝影）
連日來降雨充足，日月潭水情回升到高水位，原本撤除的碼頭浮排將接回，湖面也恢復湖光山色。（記者黑中亮／攝影）

近期降雨豐沛，日月潭蓄水率昨天達96.07％，水位更回升至海拔747.85公尺，日管處昨天啟動碼頭設施復原工作，包括朝霧碼頭一、二號浮排、伊達邵碼頭一號及二號浮排，也恢復朝霧及伊達邵碼頭右側引橋正常開放使用，重現湖光山色美景。

日管處表示，日月潭歷經3月至4月中旬枯水期，先前於3月5日啟動第一階段碼頭浮排拖離措施，3月25再日因水位一度降至743公尺，啟動第二階段應變措施，拖離朝霧碼頭二號浮排及伊達邵碼頭一、二號浮排，並封閉右側引橋，但仍維持四大碼頭基本靠岸作業。

最近這波鋒面，日月潭上游集水區雨量豐沛，日月潭也脫離枯水期，因乾旱出現乾涸、長草等景象，隨著水位持續上升，重現碧波綠水，吸引遊客目光。

日管處說，日月潭水位回升，碼頭浮排設施將陸續恢復使用，先對各公有碼頭引橋因低水位所鋪設止滑設施，先行拆除以平整碼頭引橋鋪面，方便遊客搭乘遊艇，並將陸續復原朝霧碼頭一、二號浮排、伊達邵碼頭一號及二號浮排碼頭浮排銜接作業，預計一周時間，讓全部碼頭及觀光船恢復停靠舊觀。

日管處同時持續與南投縣渡船遊艇商業同業公會協調未來船舶席位調整，發揮船舶遊憩功能最佳化。

台電大觀電廠表示，日月潭3月起水位一路探底，近期因鋒面雨量豐沛，一周來不只增加1100萬噸的儲水，更已回升到幾乎滿水位，不但上池霧社水庫水位回升，日月潭水位也上升到747.85公尺，庫容回到96.07％，有效蓄水量達到1億2439萬噸。

日月潭 觀光

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