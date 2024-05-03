台電：盼核二廠室外乾貯場 比照核一廠解套

被卡關11年的核一廠室外乾式貯存場，即將解套，新北市政府將於5月10日前核定核一廠室外乾式貯存場水土保持計畫書，台電有望在今年年底前完成相關工程。圖為興建中的核一廠核廢料乾式貯存系統外殼。(本報資料照片)

歷經11年，核一廠室外乾貯設施問題，在新北市政府、台電的和解下，終於解套，外界關注，核二廠用過的燃料棒若能改放入核一乾貯設施，有利核二解決燃料滿池問題，進而有望重啟；不過，從目前法規上來看，就算核二也跟著解套，核二恐怕也不能快速重啟，還得要經過法規修法、核能安檢、電業執照申請等重重關卡，才能重啟。

清華大學工程與系統科學特聘教授葉宗洸表示，核二乾貯場只有規畫，還沒興建，核二只要把爐心用過核燃料退出來送到核一乾貯場貯存，核二就有機會重新運作，核一與核二相比，核二要重啟發電會比核一來得更快，而且問題會比較少。

台電指出，無論是核一建置完成的乾貯，或是核二要趕快蓋的乾貯設施，以全球經驗來說，都是高階核廢料處理的重要路徑，尤其是4月地震 頻傳，核廢料一直放在爐心及用過燃料池並非是理想狀態。

目前核二乾貯進度，還停留在紙上作業，台電已取得「營建工地逕流廢水汙染削減計畫」的核准，但因為遲無法施工，向新北政府農業局提出「水土保持計畫相關期限展延申請」也未獲核准，因而衍生「水保開工期限展延」、「水保完工期限展延」、「水保申報開工」3項訴訟案，目前均在法院審理中。

台電希望新北市政府高抬貴手，比照核一廠行政調解模式，化解雙方訴訟疑慮，讓核二廠室外乾貯設施能盡早完工啟用，若能與新北市政府達成和解取相關許可，工程預估2年可完工。

核一廠室外乾貯設施有望啟用，核四前廠長王伯輝表示，4月15日起北台地區出現跳電或停電，核二廠人員仍常駐在廠內，台電應該盡速提出核二廠書面及硬體延役計畫，避免台灣地區缺電狀況持續產生。

王伯輝說，乾貯設施遲遲未能啟用，是因新北市府擔心核廢料留在新北市，但若留在核電廠內有人看守，就算移至其他地方，也是要需要人力維護。

他認為乾貯設施未能啟用是泛政治化問題，呼籲官員面對核能議題應以務實做法為考量。

王伯輝說，台灣的核電硬體及法規都是依據美國法規為標準，民眾若對於核電有疑慮，核四廠也有輔助燃料廠房，呼籲政府應該開放民眾參觀核能電廠，消除對於核能的恐懼。他直言，大陸民眾都可經過申請進入核電廠參觀，唯獨自由的台灣卻不行，是一件很荒謬的事，「好市多 買東西前都可以試吃，核電廠也應該開放讓全民解除疑慮。」