花東震後振興觀光 7月起每房補助1000元

花蓮強震滿月，旅館平均住宿率1%，花蓮觀光已成了「慘業」，行政院2日通過振興方案，7月起提供自由行及團客住宿補助。(本報資料照片)

403花蓮強震滿月，旅館平均住宿率1%，花蓮觀光 已成「慘業」。行政院會昨天通過「0403震災復原重建方案」，振興觀光部分7月起提供自由行及團客住宿補助，但因補助方案納入台東，花蓮旅宿業者認為此舉等於鼓勵遊客到台東，對花蓮傷害很大，揚言政府若不聽災區心聲，520前一定北上抗議。

交通部昨公布觀光振興方案，自由行周一至周四入住花蓮、台東，每房補助1000元(台幣，下同，約30美元)，周五至周日入住花蓮則每房補助500元；團體旅遊部分，旅行業辦理兩天一夜以上超過20人的旅遊團，入住花蓮最高補助2萬元，入住台東最高補助1萬5000元，每家旅行社最多可申請5團。

為鼓勵境外包機旅客赴花蓮旅遊，搭載50名外籍旅客即可請領獎助金，依不同市場分別有30萬元至40萬元額度；另整合台鐵 包裝海內外旅客適用「Taiwan PASS台鐵通用版」推出2人同行1人免費優惠，6月1日起台灣好行花東路線免費搭乘、台灣觀巴花東地區兩折優惠等都包含在內。

振興方案7月1日上路，為期3個月。觀光署長周永暉表示，總預算約10.6億元，三分之二用在花蓮、三分之一花在台東，用完為止；其中自由行住宿補助預計投入8.15億元，力道比2018年花蓮地震更大，目標希望至少提升兩成住房率。

不過，花蓮觀光旅宿業者對交通部的方案不埋單。花蓮縣觀光產業理事長陳義豐表示，納入台東實在太離譜，他說，花蓮迄今仍有餘震，全縣旅宿到7月最高住房率7%，台東一棟房子沒倒，4、5月住宿率還有三、四成，7月熱氣球季更是一房難求，振興的錢憑什麼給台東？觀光署若一意孤行，就帶業者北上抗議。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡一直向中央呼籲振興方案聚焦花蓮，沒想到把台東納入，讓她非常失望；她說，震後平日住宿率低於1%，5月只有3%，比疫情 期間慘上許多。

震後一個月，花蓮街頭幾乎不見觀光客，伴手禮銷量只剩兩成，業者哀鴻遍野，有業者建議發放「花蓮限定」的觀光消費券，讓全台人民到花蓮消費使用。