教授1年可收14生 台大國發所挨批

台大去年通過「精進學位論文品質實施辦法」，要求各系所規範教授可指導研究生人數、論文比對相似度標準等，系所近期陸續公布相關準則，以國發所為例，每學年指導教授至多收14名學生。立委質疑，教師1年收逾十位學生，品質何在？但也有教授指出，部分科系確實需要較多學生分工研究計畫，不能一概而論。

以台大土木系為例，指導教授每學年至多收12名學生為原則，指導研究生總人數以30名為原則，學位論文原創性檢查的比對相似度應低於25%。國發所則規範專任教師每學年度入學新收指導博士生最多2位、碩士生（不含專班）6位、在職專班生6位。

台大資工系規範，每位專任教授每學年新收指導碩士班一般生人數上限為7位，但碩士1、2年級一般生，加計博士班1、2、3年級指導總人數上限則為18位。台大外文系則規定，專任教授每學年新收指導研究生人數上限為3名，指導總人數6人。

不過國民黨 立委葉元之質疑，國發所此舉形同要改不改、得過且過，是否依然還是要開後門，讓低素質的政治人物進來「洗學歷」。呼籲所方懸崖勒馬，不要讓畢業生蒙羞。

但也有不具名的大學教授表示，不同系所、領域狀況不同，指導教授可收學生數不能一概而論，也非多收幾人就一定有問題。