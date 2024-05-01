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震央在中央山脈的地震出現了 醫2理由籲「10月前不要爬高山」

記者楊德宜／台北即時報導
名醫、高山醫學專家王士豪表示，登高山與否，真的沒有那麼重要。辨別風險、危邦不入，把自己的小命顧好，才是最重要的。(本報資料照片)
名醫、高山醫學專家王士豪表示，登高山與否，真的沒有那麼重要。辨別風險、危邦不入，把自己的小命顧好，才是最重要的。(本報資料照片)

4月30日傍晚在台灣花蓮縣萬榮鄉發生規模4.4淺層地震，名醫、高山醫學專家王士豪在臉書「Work now ＠王士豪醫師」表示，最不想看見的情況，就是震央在中央山脈的地震，終於還是發生了。台灣最近的地殼環境非常的不穩定，「是我的話，今年就不會去登玉山在內的台灣高山」。

4月30日下午5時35分，在花蓮縣政府西南西方42.0公里，位於花蓮縣萬榮鄉，發生芮氏規模4.4顯著有感地震，地震深度7.5公里。各地震度級：花蓮縣地區最大震度4級、南投縣地區最大震度3級、台東縣地區最大震度1級、彰化縣地區最大震度1級。

今年地震頻繁，中央氣象署連日呼籲近期餘震頻繁加上多日降雨，若非必要避免前往山區活動。

王士豪表示，他不建議今年爬高山，一來，台灣許多高山，比如說玉山主峰，存在著很多的落石崩塌地形，經歷這麼多次、密集、規模不一的地震，以及大量降雨之後，碎石坡面變得非常的不穩定，即便是下完雨放晴後，搞不好隨時下一秒就有巨大的崩塌，這實在是難以預測。

他說，二來，台灣幾乎所有高山的聯外道路，在多次地震之後都已經有程度不一、次數不一的崩塌，可以說是柔腸寸斷，即便是搶通，也是非常的不穩定，實在不適合進入。台灣高山地區，現在可以說是台灣境內的「危邦」—危險區域。

王士豪表示，因此，他自己本人，今年或是至少在10月雨季結束之前，會盡量不要去爬高山。看見台灣3大高山型國家公園，玉山國家公園、雪霸國家公園、太魯閣國家公園，不約而同在臉書粉絲專頁呼籲：「因應地震與豪雨來襲，請大家提高警覺、暫緩登山活動」。他非常認同，並給予高度肯定。

「登高山與否，真的沒有那麼重要」。王士豪表示，辨別風險、危邦不入，把自己的小命顧好，才是最重要的。

4月30日下午5時35分，在花蓮縣政府西南西方42.0公里，位於花蓮縣萬榮鄉，發...
4月30日下午5時35分，在花蓮縣政府西南西方42.0公里，位於花蓮縣萬榮鄉，發生芮氏規模4.4顯著有感地震，地震深度7.5公里。圖／取自中央氣象署網站

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