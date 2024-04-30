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社子島開發協調會爆衝突 王世堅嗆：不是島民就閉嘴

記者洪子凱、林麗玉／台北30日電
民眾黨立委、台北市前副市長黃珊珊與民進黨立委王世堅在社子島舉行社子島區段徵收協調會，但社子島自救會到場抗議表達訴求，兩邊人馬在現場喊口號叫囂，發生肢體衝突，現場氣氛火爆。(記者林伯東／攝影)
民眾黨立委、台北市前副市長黃珊珊與民進黨立委王世堅在社子島舉行社子島區段徵收協調會，但社子島自救會到場抗議表達訴求，兩邊人馬在現場喊口號叫囂，發生肢體衝突，現場氣氛火爆。(記者林伯東／攝影)

社子島開發進度，目前待內政部審議核定區段徵收範圍，民眾黨立委黃珊珊昨與民進黨立委王世堅舉行協調會，遭社子島自救會成員激烈抗議，一度爆發推擠衝突。王世堅多次動怒嗆，「若不是社子島民就閉嘴滾蛋」；自救會發言人李華萍反嗆黃珊珊、王世堅，指「社子島居民不需只服務建商、財團的政客。」

蔣萬安昨天出席北市模範清潔職工選拔表揚活動，他說，社子島經歷防洪計畫、都市計畫、環境影響評估，現在已進入最後一哩路的區段徵收範圍核定，他上任後，多次跟地政局開會討論，並到社子島跟在地居民團體、甚至里長持續交換意見。

黃珊珊昨天到社子島「坤天宮」舉行社子島區段徵收審議進度協調會，社子島自救會會前1小時就到場拉起布條抗議，黃珊珊、王世堅等人到場時更被團團圍住，雙方人馬爆發激烈衝突，場面混亂。

王世堅表示，社子島民受委屈60多年，97％民意同意希望盡快開發，不僅還居民公道，更可以帶動大社子、葫蘆谷地區開發，卻有極少數人藉莫名其妙的理由反對開發，完全不具正當性，這些抗議民眾都不是社子島民，痛批若有意見可以理性協商，不是在這邊叫囂，「如果不是當事人就閉嘴。」

社子島自救會發言人李華萍反擊，根據市府區段徵收意願調查，僅3.66％社子島居民贊成開發，並沒有如王世堅所說「9成以上同意」。李指出，立委無視居民強烈反對全區區段徵收民意，毫不掩飾要求政府加速把社子島居民輾過去。

原訂下午1時30分開始協調會，因居民不斷抗議，最終協調會改成不公開，黃珊珊會後表示，「民眾有不同意見，很正常，但還是要做該做的事」。

蔣萬安說，他去年底跟內政部長林右昌討論社子島發展，交換對剔除區段徵收範圍意見，市府也調整剔除原則。地政局長陳信良說，開發是在地民眾期待，內政部上周已有發函，希望社子島內社宅、交通、聚落保存、財務計畫等再補充資料，預計一、兩周內將補充資料提交。

對於黃珊珊到社子島開協調會，是否布局2026選戰?蔣說，市政推動不分顏色，很高興中央民代能共同跟台北市政府一起努力，將社子島發展持續往前推進。另有綠營人士點名王世堅代表民進黨參選2026台北市長？不過王表示，參選市長不在他的生涯規畫內。

內政部 民進黨

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