五月天要來開演唱會 花蓮振奮

花蓮馥邑京華大樓地震後成危樓被貼紅單，管委會召開住戶大會，82%住戶出席，都贊成拆除大樓原地重建。（記者王思慧／攝影）

花蓮403地震 餘震不斷，13棟大樓傾斜確定拆除，觀光 蕭條，五月天主唱阿信宣布「下一站花蓮見」，將前進花蓮辦公益演唱會。縣長徐榛蔚留言「歡迎五月天」，花蓮旅宿業者也說，這是近日最振奮的消息，「感謝五月天」。但演唱會時間、地點均未知。

五月天公益演唱會「Just Love It ! 」攜手歌手蘇慧倫、丁噹、家家等人，剛在大陸泉州辦完演唱會，阿信昨凌晨在臉書貼文「謝謝大家共襄盛舉，我們Just Love It下一站花蓮見」。花蓮強震後，五月天與所屬的相信音樂捐500萬，幫助校園修建。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡也是「五迷」，她說，花蓮這波震災中有5間飯店被列入紅單，聽到五月天宣布要到花蓮，是最近最讓花蓮人振奮的消息。

許多網友留言「謝謝，花蓮現在很需要」、「希望能帶動花蓮觀光人氣與經濟」、「在我們最需要的時候願意來花蓮，五月天感謝您」，花蓮各社群也轉傳訊息。

花蓮縣府行研處指出，很感謝所有對花蓮伸出援手的民眾，目前縣府還沒收到五月天演唱會相關訊息，將主動聯繫，協助辦演唱會。

在五月天宣布到花蓮辦演唱會之際，花蓮災民也在思考如何重建。地震後有13棟建物確定拆除，其中8棟拆完、4棟正拆、1棟排拆中，其中被貼紅單的馥邑京華強震後多根梁柱嚴重破損，已成危樓被貼紅單。

馥邑京華大樓管委會住戶大會，82%住戶出席，都贊成拆除後原地重建，有望成為震後花蓮首個都更案示範點。監委黃展宏指出，社區150戶已撤離，多數人選擇依親，少數人租屋，大家擔心家園被下次地震震垮，全數贊成拆除重建。大樓雖無人住，管委會不願見社區漆黑一片，日前進大樓打開每層樓梯間和自家的燈，希望燈光帶來溫暖和希望。

縣府新聞科長李冠霆說，富凱大飯店預計5月5日拆完，之後機具將移往吉安麥當勞 拆除；藍天麗池飯店持續填土，預計工期3周；北濱街2號和統帥大樓已啟動拆除作業，預計2周內拆完。