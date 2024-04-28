10年前萬人占街反核迫馬政府停建核四 今剩百人

上百反核人士27日以行動表達反對危險老舊電廠延役立場。(記者葉冠妤／攝影)

2014年4月27日反核團體號召民眾遊行反核四、當晚超過萬人占領忠孝西路，迫使當年的馬英九 政府宣布停建核四。時隔10年，反核團體昨再動員民眾上街頭，但僅剩下上百人力挺，在立法院大門口冒雨就地躺下模擬核災演習，反對危險老舊核電延役，強調若擁核法案要闖關，將發動更大規模的抗議。

本報系聯合報報導，全國廢核行動平台發言人崔愫欣表示，日本福島核災後，老舊核電準時除役已是社會共識，沒想到事隔10年，還有保守、顢頇的政黨想修改核電廠關廠審查標準，大開延役後門，她強調，活動只是一個起頭，讓民眾了解老舊核電廠延役帶來的風險跟危害，民團也會持續遊說立委，若國民黨 強行表決法案，反核團體將再上街頭。

全國廢核行動平台指出，「反對老舊核電廠延役」連署至今有96個團體參與、連署破千人，目前立院國民黨團態度傲慢，不理會民間訴求，民眾黨團也以集體不簽表態，民進黨 團則回覆贊成訴求，全國廢核行動平台將持續對立院遊說施壓，也將在民間擴大串連行動。

台灣氣候行動網絡研究員魏揚說，反核運動走了近30年，近日卻有政治人物不放棄幻想，提法案讓核一、二、三廠延役，他特別點名民眾黨立委黃國昌，其過去擔任新北市選區立委時反對核電廠延役，如今卻立場曖昧不清，新北市長侯友宜也曾明確表態反對延役，但為了爭取總統大位卻改口主張繼續使用核電，這些政治人物是非顛倒、非常有問題。他呼籲國民黨、民眾黨放棄對核電的幻想，也盼民進黨堅守非核家園的承諾。

台灣親子共學教育促進會創會理事長張淑惠說，當年她帶著6歲的小孩一起參與反核占領行動，當鎮暴水車來到眼前，她抱著小孩與其他家庭並肩坐在路上，如今已經16歲的孩子回憶起當時景象，口氣不是恐懼，而是記得自己曾經跟許多不認識的叔伯阿姨哥哥姊姊一起努力創造改變。而她盼望核災警報的聲響不會有響起的一天，環境保護、經濟發展可以雙贏。

據台北中國時報報導，針對人數不如當年一事，崔愫欣坦言，10年前是福島核災後，不能跟當年同日而語，且昨行動原本就僅徵求300位志工加入，但她強調，如果擁核法案要闖關，下一步將發動更大規模的抗議，請立委不要輕忽反核民意。

資深環運人士認為，現在民進黨政府反核，力挺核能的反而是在野黨，要民眾站上街頭抗議在野黨有點奇怪，但如果準總統賴清德上任後宣布核電延役，勢必會有很多人上街頭抗議。