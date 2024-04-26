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台灣逾1300起餘震 網無奈：2024年度代表字可以確定了

記者周湘芸、楊德宜／台北即時報導
花蓮統帥大樓因地震傾倒，近日除拆除中。（中央社）
花蓮統帥大樓因地震傾倒，近日除拆除中。（中央社）

台灣時間27日凌晨2時21分花蓮縣近海發生規模6.1地震，全台有感，最大震度4級，中央氣象署針對宜蘭縣、桃園市、新竹縣、彰化縣、花蓮縣、新竹市、台北市、新北市、台中市9個縣市發布國家級警報。PTT八卦版網友議論，2024年度代表字幾乎可以確定了。

凌晨2時21分花蓮縣近海發生規模6.1地震，接著凌晨2時49分同樣在花蓮縣近海發生規模5.8地震，截至上午6時已經連續發生10起顯著有感、小規模有感地震。

根據中央氣象署統計資料顯示，從0403花蓮大地震以來餘震頻繁，截至今天上午6時0分，主震以及餘震已有1304起地震。

PTT八卦版有網友發問，「2024年度代表字已經可以選了嗎？」是不是已經可以確定是「震」？都快不知道是頭暈，還是真的地震。其他網友表示，「怕」、「暈」、「震」、「絕對是」、「還讓人睡覺不？」

中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，0403花蓮地震最一開始餘震多集中在北邊，後來應力調整到南邊，4月23日深夜便發生連續2起規模6以上餘震，及一系列密集餘震，現在又應力調整到北邊，因此研判為同一地震序列。

吳健富也說，0403地震事件目前還無法平靜結束，以921地震經驗來看，餘震至少還要3至6個月才會趨緩，雖然數量會減低，但大規模地震還是有可能起來，提醒民眾做好防震準備。

根據中央氣象署統計資料顯示，從0403花蓮大地震以來餘震頻繁，截至今天上午6時0...
根據中央氣象署統計資料顯示，從0403花蓮大地震以來餘震頻繁，截至今天上午6時0分，主震以及餘震已有1304起地震。(中央氣象署提供)

花蓮大地震

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