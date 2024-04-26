高中生地震App引用數據未獲授權 氣象署聯絡談簽約

「台灣地震速報」App出自高三生林子祐之手。（圖／林子祐提供）

出自高三生林子祐之手的「台灣地震 速報」App 近來暴紅，引發關注，但他使用的「地牛Wake Up!」軟體界接中央氣象署數據，並未得到授權，林子祐對此發表道歉聲明，並說明已透過教授跟氣象署聯繫；氣象署則表示，已主動跟林同學聯絡上，但簽約有成年人限制，可能以其監護人代表等方式，樂見民間投入地震產業。

「台灣地震速報」App在近期引發熱烈討論。（圖／林子祐提供）

「地牛Wake Up」昨表示，「地牛Wake Up!」有正式和氣象署簽約合作的，而林同學從未取得「地牛Wake Up!」的授權，他們接到氣象署的關切電話後，才知道此事。林子祐發聲明向「地牛Wake Up!」道歉，自己沒有完全了解地牛提供免費服務的限制及相關法律規範，希望不要造成他們的困擾，「地牛稍早的聲明中說不責怪我，但是我還是很自責。」

對此，氣象署地震測報中心主任吳健富指出，吳健富表示，氣象署認為林子祐開發的App很不錯，過去林可能不知道與氣象署合作的管道，氣象署已經主動跟他聯絡上，他也表達有意願合作，但因為簽約有成年人限制，可能以其監護人代表等方式，至於簽約時間，據了解林同學剛申請上國外學校，就待他回覆。

他也說，其實除了林子祐的「台灣地震速報」App，另一名復旦高中學生林睿開發的「DPIP 災害天氣與地震速報」App也在兩、三年前主動與氣象署簽約，由於當時林睿未成年，是由他的另一位郭姓合夥人代表簽約。

他表示，林睿除了開發「DPIP 災害天氣與地震速報」App，更自行設置100多個測站，但主要都在都會區。他與氣象署合作後，能補足觀測點不足問題，獲得更穩定資訊，也保障資料來源。