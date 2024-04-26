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居家托育指引5月上路 全日托訪視1年6次

記者林琮恩、屈彥辰／台北26日電

一歲男童剴剴遭保母虐死案，引發國人重視托育安全。衛福部社家署昨舉行專家會議，修訂居家托育訪視指引，針對三類全日托孩童，包括○至二歲低年齡、發展遲緩、出養及家外安置兒童，以及長期收滿三位兒童、三個月內曾有不當對待，但未達違法程度的保母，提升訪視頻率至每年六次，並增訂訪視指標，預計5月1日實施。

依現行規定，居家保母初次收托兒童訪視頻率一年四次，首次訪視須在收托一個月內，此為下限。衛福部社家署副署長張美美說，並非每名滿額收托保母都有照顧疑慮，但基層工作者反映，有些保母長期收托滿額，擔心負荷過重，部分保母不自覺已出現照顧壓力，若經訪視員評估，認為有照顧負荷時，提升訪視頻率。

張美美指出，訪視員可依實際狀況再提升訪視頻率，且須採不預約訪視，並要在不同時段進行訪視；當無法訪視或發現孩童受照顧有疑慮，縣市政府居家托育服務中心訪視輔導人員應通知家長，並聯繫政府部門社工、媒合機構等，確保資訊互相流通。

對於增加訪視頻率，不少居家托育訪視人員大喊吃不消。彭婉如文教基金會居家托育部研發組長李庭欣說，居家托育訪視人員業務量大，衛福部應考量後續配套，降低訪員在行政業務內容，讓訪員專注於保母訪視及托育環境評估，並考量增補人力。

民進黨立委林月琴、郭昱晴、吳沛憶、邱志偉等昨天提出質疑，兒福聯盟於剴剴案發生後的檢討報告，未有專業判斷，認為評鑑機制出了問題。吳沛憶指出，兒盟業務包括兒童教育，但實際工作是社會福利領域，包括收出養、親子館、保母訓練等，目前主管機關與兒盟業務有落差，應將主管機關改為衛福部，讓社福業務監管回歸社政。

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