我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平今天見布林肯 中國官媒證實

PG&E利潤漲 執行長稱民眾帳單有望跌價

核三明年除役 學者憂低估風險：虧損不只300億

記者陳儷方／台北26日電
核三廠。（本報資料照片）
核三廠。（本報資料照片）

核三廠明年5月將進入除役階段，外界關切基載電力不足影響供電穩定，也擔心廢除最便宜的核電後電價再漲一波。台電總經理王耀庭表示，核電成本與火力發電成本每度只差2元，一年影響發電成本增加300億元(台幣，下同，約9.2億美元)，「會影響到電價，但很小」。但學者認為台電低估了風險，放棄便宜的電力不用，若不漲電價，注定台電的虧損增加。

王耀庭昨天接受廣播節目主持人黃暐瀚專訪。針對藍營將推動「核子反應器設施延役條例」草案，為核三延役解套，王耀庭表示，台電已為非核家園做了準備，包括增加燃氣發電機組、燃油改燃氣等，只是過程中受到一些阻礙，目前有些不順利，備轉容量會慢慢出現不足，台電原本預定的備轉容量是15%，但再降一點也還沒關係，白天用電量雖高但有太陽能，對台電而言壓力比較大的時間是晚上6時至10時的夜尖峰時段。

根據台電官網揭露，核電目前發電成本每度1.1元，是成本最低的電力，核三明年5月全數停機後，台電平均發電成本將提高，台電是否會調漲電價反應成本的提高？王耀庭表示不會，他說，核三廠一年發電150億度，與平均成本每度電差兩元，核三停機後，發電成本只會增加三百億元，比較俄烏戰爭國際能源價格大漲，台電購置燃料成本爆增3000億元，「是3000億元與300億元的差距」，核三廠除役對電價的影響幅度小，每度僅0.12元。

但清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸表示，王耀庭的說法大有問題，先不談供電穩定度的疑慮，為核三除役做準備的機組是燃氣機組，但天然氣接收站數量不足是大問題。

至於核三停機除役對發電成本影響幅度很小的說法，葉宗洸認為低估了風險，他說，王耀庭評估增加300億元發電成本，是在所有機組都可以上線供電、足以取代核三這個基載電力機組的情況下，問題是，當夏天電力供應不足會用哪些機組來彌補？當化石燃料不足時，只剩成本高的再生能源補位，或是啟用需量競價購回電力？放棄便宜的電力不用，若沒調漲電價，就是注定台電的虧損增加，把這些成本放進來考慮，絕對不只300億元。

天然氣

上一則

NCC被提名人傳綠友友 藍委怒未溝通：打掉重練

下一則

顧立雄：遞延中國冒進 林佳龍、鄭文燦發言尊賴

延伸閱讀

停電夠久不算停? 漏算大停電 台電被疑蓋牌

停電夠久不算停? 漏算大停電 台電被疑蓋牌
新聞評論／可悲請辭秀 台電總經理只是廉價墊背

新聞評論／可悲請辭秀 台電總經理只是廉價墊背
核三1號機7月將除役 台電：夏季不缺電

核三1號機7月將除役 台電：夏季不缺電
台電老總嘆建設受阻「大家只要晶圓廠 不要發電廠」

台電老總嘆建設受阻「大家只要晶圓廠 不要發電廠」

熱門新聞

中國大使謝鋒在哈佛大學演講，在場下抗議的台灣女生被帶離場外。(擷自YouTube@自由亞洲電台)

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

2024-04-21 11:20
莊姓男子（右）攀鳳凰山時墜谷受困10天，他切斷附近水管，村民因無水可用上山查看，發現他後通報119將他救出。圖／南投縣消防局提供

求生欲爆棚 台男墜谷困10天 1機智舉動救了自己

2024-04-21 16:49
花蓮富凱飯店傾斜倒塌。記者王燕華／攝影

花蓮餘震不斷 統帥、富凱2大樓傾斜倒塌

2024-04-22 16:23
針對桃園停電，經濟部長王美花表示與供電無關，希望大家就事論事，強調沒有缺電。(記者林俊良／攝影)

拆415限電炸彈 台電每度12元天價買電

2024-04-19 02:30
花蓮整夜搖不停，市區富凱大飯店傾斜，縣府急宣布停班停課。(記者王思慧／攝影) 王思慧

花蓮一夜83震 氣象署曝餘震暴增原因 「只是剛開始」

2024-04-22 19:38
民進黨立委柯建銘(左立者)。(圖／本報系資料照)

民進黨團總召柯建銘質詢到一半 眼睛忽然看不太到

2024-04-18 11:35

超人氣

更多 >
69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文
3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財

3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財
請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」

請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」
7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點

7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點
全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜