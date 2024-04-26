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僑外生就業擬鬆綁 選擇性、自由度更高

記者葉冠妤、許維寧／台北26日電

各行各業缺工嚴重，勞動部長許銘春昨在立院業務報告時表示，擬修正相關法令，適時取消僑外生評點制名額上限，延攬更多僑外生留台工作，此外，也預計開放僑外生適用「個人工作許可制」，屆時僑外生不再限定只能從事特定專門技術工作，就業選擇性、自由度都更高。

不過馬來西亞僑生、「馬來西亞人在台灣」社團創辦人楊冠義認為，僑外生留台最大門檻是企業限制，現行規定企業營業額需達台幣1000萬元以上，但很多新創、中小企業不易達標，導致無法聘雇僑外生，但台灣的中小型企業也確實需要人力，建議應從鬆綁評點制企業規定做起。

許銘春表示，110學年大專校院畢業生人數較106學年減少2.1萬人，但僑外生畢業人數上升至每年約1萬人，為擴大留用僑外生從事專門技術工作，勞動部逐年增加僑外生評點制配額，今年更已提高至7000名，且近3年核准工作人數均達開放配額9成以上。

許銘春說，因應國內人口下降、缺工趨勢，以及僑外生接受我國高等教育資源培育，應優先延攬僑外生留台工作，勞動部將將檢討修正法令規定，適時取消僑外生評點制名額上限。

另外與國發會等跨部會研議，未來將新增僑外生個人工作許可制，納入「外國專業人才延攬及僱用法」或就服法規範。

勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國表示，現行評點制規定，必須從事15款專門技術工作，並在八項評點項目審核累計點數滿70點，才能申請僑外生留台工作配額，未來若改為個人工作許可制，降低工作技術層級要求，可以做任何工作。

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