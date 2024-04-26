台經院上修今年CPI至2.13% 突破通膨警戒線

台經院上調今年的消費者物價指數年增率預測值至2.13%。（記者林澔一／攝影）

台灣經濟研究院昨天公布今年最新經濟成長率預測為3.29%，較1月預測上調0.14個百分點；至於消費者物價指數（CPI）年增率，則從上次預測的1.95%上修到2.13%，突破2%的通膨警戒線。台經院表示，今年台灣經濟成長模式內外皆溫，但因電價調漲及中東地緣政治風險升溫影響，恐加劇通膨壓力。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，台灣基本面內需穩定，外銷持續擴張有助經濟，但要注意物價，因電價調漲及中東地緣政治風險，造成油價 上漲、物價上漲，也會對國內輸入性通膨造成新一波壓力。

台經院預測，隨著國內景氣復甦，民間消費成長動能仍穩健，民間投資 雖然重拾成長動能，但受地緣政治風險和貿易摩擦等不確定因素持續升溫，企業資本支出態度仍顯審慎，民間投資成長表現不如預期強勁，這次預測下修民間投資與上修國外淨需求表現。

台經院院長張建一指出，台灣4月景氣有比較好，但除AI（人工智慧）之外，其他都還不好，傳產業還要再觀察；他原本認為全年經濟成長率可以調得比3.29%更高，但內部顧問擔心有其他變數，例如若美國總統川普當選，資本市場會提早在大總前反映，就會影響實體經濟，台灣可能受影響。他說，目前看起來傳產會慢慢上來，除了去年基期低，也要看AI能否擴大運用到傳產。

孫明德分析，國際貨幣基金（IMP）上修全球經濟成長率，其中美國比原本預期好，但中國大陸中氣不足，而美國因物價居高不下，降息往後拖，次數也會比原先少。對於未來經濟情勢，孫明德認為存在三大變數，分別是第一，中東變數，伊朗及以色列的軍事行動都相對克制，加上美國積極斡旋，預期雙方短時間內進一步擴大衝突的可能性不高，要觀察未來是否會再擦槍走火；第二，主要央行貨幣轉折點，美國看起來會繼續按兵不動，歐洲及東南亞先降息；第三，中國需求不振何時轉機，由於中國將產品往國外倒，前兩年是石化鋼鐵，接下來是電動車 ，會引發各國不滿，因此新的貿易戰會在電動車及綠色商品展開。

孫明德指出，服務類物價具僵固性，外食費與房租漲勢延續，加上國內電價調漲，都可能形成較高的通膨預期。目前美國經濟正在回神，台灣整個資通訊產品的出口對於台灣經濟當然有幫助，但是因為中東地緣政治不穩定，所以造成油價上漲、物價上漲，也會對國內輸入性通膨造成新一波壓力。