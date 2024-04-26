我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華男通勤受不了堵車 搭公車竟有意外收穫

哥大學運現場目擊／抗議者組建烏托邦社區 校內平靜校外喧囂

台經院上修今年CPI至2.13% 突破通膨警戒線

記者陳素玲／台北26日電
台經院上調今年的消費者物價指數年增率預測值至2.13%。（記者林澔一／攝影）
台經院上調今年的消費者物價指數年增率預測值至2.13%。（記者林澔一／攝影）

台灣經濟研究院昨天公布今年最新經濟成長率預測為3.29%，較1月預測上調0.14個百分點；至於消費者物價指數（CPI）年增率，則從上次預測的1.95%上修到2.13%，突破2%的通膨警戒線。台經院表示，今年台灣經濟成長模式內外皆溫，但因電價調漲及中東地緣政治風險升溫影響，恐加劇通膨壓力。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，台灣基本面內需穩定，外銷持續擴張有助經濟，但要注意物價，因電價調漲及中東地緣政治風險，造成油價上漲、物價上漲，也會對國內輸入性通膨造成新一波壓力。

台經院預測，隨著國內景氣復甦，民間消費成長動能仍穩健，民間投資雖然重拾成長動能，但受地緣政治風險和貿易摩擦等不確定因素持續升溫，企業資本支出態度仍顯審慎，民間投資成長表現不如預期強勁，這次預測下修民間投資與上修國外淨需求表現。

台經院院長張建一指出，台灣4月景氣有比較好，但除AI（人工智慧）之外，其他都還不好，傳產業還要再觀察；他原本認為全年經濟成長率可以調得比3.29%更高，但內部顧問擔心有其他變數，例如若美國總統川普當選，資本市場會提早在大總前反映，就會影響實體經濟，台灣可能受影響。他說，目前看起來傳產會慢慢上來，除了去年基期低，也要看AI能否擴大運用到傳產。

孫明德分析，國際貨幣基金（IMP）上修全球經濟成長率，其中美國比原本預期好，但中國大陸中氣不足，而美國因物價居高不下，降息往後拖，次數也會比原先少。對於未來經濟情勢，孫明德認為存在三大變數，分別是第一，中東變數，伊朗及以色列的軍事行動都相對克制，加上美國積極斡旋，預期雙方短時間內進一步擴大衝突的可能性不高，要觀察未來是否會再擦槍走火；第二，主要央行貨幣轉折點，美國看起來會繼續按兵不動，歐洲及東南亞先降息；第三，中國需求不振何時轉機，由於中國將產品往國外倒，前兩年是石化鋼鐵，接下來是電動車，會引發各國不滿，因此新的貿易戰會在電動車及綠色商品展開。

孫明德指出，服務類物價具僵固性，外食費與房租漲勢延續，加上國內電價調漲，都可能形成較高的通膨預期。目前美國經濟正在回神，台灣整個資通訊產品的出口對於台灣經濟當然有幫助，但是因為中東地緣政治不穩定，所以造成油價上漲、物價上漲，也會對國內輸入性通膨造成新一波壓力。

投資 油價 電動車

上一則

指黃國昌在教室硬上女學生 周玉蔻判賠30萬

下一則

學者：外交國安 蕭美琴將扛下更多責任

延伸閱讀

北港朝天宮訪美 舊金山媽祖廟恭迎

北港朝天宮訪美 舊金山媽祖廟恭迎
美元兌日圓外貨幣走貶 市場聚焦日銀今午決議

美元兌日圓外貨幣走貶 市場聚焦日銀今午決議
布林肯赴上海紐約大學交流 盼增加美國留學生數量

布林肯赴上海紐約大學交流 盼增加美國留學生數量
日圓貶破155 日銀干預能成「阻貶救星」？分析師：唯此事發生才可能

日圓貶破155 日銀干預能成「阻貶救星」？分析師：唯此事發生才可能

熱門新聞

中國大使謝鋒在哈佛大學演講，在場下抗議的台灣女生被帶離場外。(擷自YouTube@自由亞洲電台)

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

2024-04-21 11:20
莊姓男子（右）攀鳳凰山時墜谷受困10天，他切斷附近水管，村民因無水可用上山查看，發現他後通報119將他救出。圖／南投縣消防局提供

求生欲爆棚 台男墜谷困10天 1機智舉動救了自己

2024-04-21 16:49
花蓮富凱飯店傾斜倒塌。記者王燕華／攝影

花蓮餘震不斷 統帥、富凱2大樓傾斜倒塌

2024-04-22 16:23
針對桃園停電，經濟部長王美花表示與供電無關，希望大家就事論事，強調沒有缺電。(記者林俊良／攝影)

拆415限電炸彈 台電每度12元天價買電

2024-04-19 02:30
花蓮整夜搖不停，市區富凱大飯店傾斜，縣府急宣布停班停課。(記者王思慧／攝影) 王思慧

花蓮一夜83震 氣象署曝餘震暴增原因 「只是剛開始」

2024-04-22 19:38
民進黨立委柯建銘(左立者)。(圖／本報系資料照)

民進黨團總召柯建銘質詢到一半 眼睛忽然看不太到

2024-04-18 11:35

超人氣

更多 >
69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文
3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財

3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財
請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」

請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」
全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜
7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點

7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點