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長照殺人難緩刑 平均判4年10月

記者王聖藜／台北25日電
法務部24日媒體茶敘探討台灣長照悲歌事件，法務部次長黃謀信（圖）表示，針對不堪長期負荷而殺害受照護者悲劇有提出3種修法方向，立法院也已舉行公聽會，但其實這並非單純立法技術，還需更多社會溝通。(中央社)
法務部24日媒體茶敘探討台灣長照悲歌事件，法務部次長黃謀信（圖）表示，針對不堪長期負荷而殺害受照護者悲劇有提出3種修法方向，立法院也已舉行公聽會，但其實這並非單純立法技術，還需更多社會溝通。(中央社)

長照殺人事件頻傳，司法官學院犯罪防治研究中心2023年度「家庭照顧者殺人」判決書分析研究，結果顯示，因殺人罪法定刑高，大部分加害人難達到緩刑門檻，平均宣告刑為四年十月。

司法官學院研究員張瓊文說，研究發現，犯罪特徵與背景上男性被告占65.4%，秋冬季節占67.4%，夜間時段53.8%，進行犯罪預防風險評估時值得注意。

張瓊文說，依判決書敘述，32%家庭處於經濟困境，且只有23.1%個案尋求過外部支援；除應關注如何讓長照或其他社福資源進入不符合低收入風險家庭外，也要建立有效機制，鼓勵這類家庭向外求援。

在照顧者殺人案件中，40%以上被照顧者無法正常溝通，也沒有生活自理能力，73%照顧者同時患有身心疾病或處於身心狀態不佳狀態，有57.7%被告持續照顧被害人長達十年以上；研究說明，大部分照顧者最後走上絕路，與身心長期承載巨大壓力有關。

照顧身分類型上，以父母照顧重度失能子女占比最高，共42.3%；重度身心障礙者生理老化速度較一般人提早，如父母為主要照顧者，需同時面對「雙重老化」壓力，照顧者所承受身心痛苦，更難獲得紓解。

判決結果觀察，多數案件成立殺人罪，超過一半案件符合獲二次法定減刑，考量有八成犯罪動機集中在「難以負荷壓力」，法官量刑上已盡可能放低刑度。

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