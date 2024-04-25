停電夠久不算停? 漏算大停電 台電被疑蓋牌

台電停電分鐘數未計入大型停電事故，以加註方式揭露，遭立委痛批美化數據。(本報資料照片)

近來電力供應不穩議題引發討論，蔡政府及台電一再強調全台停電次數十年來已降低7成，但民眾黨立委張啓楷昨天指出，台電統計的每戶停電時間及次數，未將大型停電事故造成的停電次數及時間納入計算，質疑台電根本在搞認知作戰，是否「停得夠久就不算停電？」台電則回應，這次遵循國際標準，相關數據也公布在官網供檢視，從未隱瞞數字。

張啓楷昨天在立法院經濟委員會指出，台電在2021及2022年都有重大停電事故，但台電把這些大型停電事故單獨列出來，沒有計入停電時間及次數中，質疑台電美化供電可靠度報告，疑似「蓋牌」。

張啓楷說，蔡政府任內發生4次大停電，分別是2017年815、2021年的513、517及2022年的303；如納入，蔡英文 總統任內停電時間是其執政前4年的2.6倍，台電根本是「蓋牌」掩飾真相。

張啓楷表示，以2022年發生303大停電為例，造成平均每戶停電時間應該是91.285分，每戶平均停電次數為0.467次，但台電認為次數應該是0.181（次／戶年），時間只有14.936（分／戶年）。他質疑為什麼排除303大停電事故造成的停電數據，這是要欺騙民眾？還是認知作戰？為什麼移花接木？

經濟部長王美花則回應，不是移花接木，台電網站都有做說明，立委才看得到加註的說明。

台電發言人副總蔡志孟受訪表示，人為疏失、天災等重大停電事故，是統計上的離群值，他以日本 東電曾因颱風災情導致停電200分鐘為例，如果計入離群值，將無法準確追蹤每年數據改善趨勢，包括南韓 的韓電、日本的九州電力等電力業者，針對重大事故的停電，都沒有呈現在公開數據，台電就是沒有要蓋牌或漏算，才以附註方式，揭露加入重大停電事故後的停電時間及次數，如果要隱瞞，就不會在官網上公開數據。

中研院兼任研究員梁啟源表示，停電原因不論是天然災害還是人為疏失，對用電戶而言結果都是停電，不能因為大型停電事故的停電時間很長，就排除計算，在供電可靠度統計中，次數及時間都該計入。