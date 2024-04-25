地震重創花蓮 住房率不到5％ 觀光復甦恐拖慢半年

蘇花公路大清水隧道北口鋼便橋在地震後通車，但禁行大車，蔬果冷藏車過不了。(記者黃義書／攝影)

花蓮連續歷經0403、0423地震 衝擊，觀光 及農產運銷都受重創，記者直擊知名的東大門夜市空無一人；0403地震過後，旅宿業還有零星住客，業者說，現在幾乎沒有了。花蓮縣旅館同業公會理事長張琄菡說，目前花蓮旅宿業住房率平、假日都不到5%，原本預計暑期遊客有機會慢慢回升，若餘震持續不停，這波低潮將再往後延。

「真的非常慘」，路上、商圈都不見遊客，花蓮市許多旅宿業直接熄燈休息，旅遊業者感嘆從未遇過如此慘況。東大門夜市除了攤販，幾乎看不到遊客，讓攤販只能苦笑。業者認為，0423地震的衝擊雖不超過0403，但會拖遲觀光復甦的時間，恐怕還要再拖慢半年。

震後蘇花公路禁行大車，也阻卻花蓮農產運銷之路，共同運銷貨車須繞南迴公路把農產品送到北農，來回要花3名司機、24小時，造成運費每公斤從2.9元漲至4.9元，目前由中央與縣府補貼2元，只能載一休一，也影響蔬果新鮮度。

花蓮餘震造成富凱飯店與統帥大樓傾倒，民進黨立委王美惠昨在立院質詢，指富凱未列紅黃單，內政部 說事前無法強制鑑定，但地震無法預測，未來如何避免？內政部次長花敬群說，耐震初評費用幾全由中央補助，呼籲擔憂住宅有危險的民眾向地方政府申請初評補助。

內政部長林右昌說，國土署評估勘驗1100多間房屋，地方通報危險建物2019件，派案評估1996件，累計紅單76件、黃單148件；中央會全額補助花蓮拆除傾倒兩棟大樓，希望地方政府加油。

富凱飯店昨晚8時試拆，建設處水利科長張世佳說，近日持續降雨，只要不到大雷雨規模，拆除不會停，力拚2周拆完。建設處長鄧子榆表示，富凱使用逾40年，是俗稱的「軟腳樓」，建物老舊加上軟弱低層才傾斜。

地震後又下大雨，秀林鄉文蘭村民宅木瓜溪側後方出現長約1公里土石崩塌，近日又有數百起有感地震，最大震度5弱，昨起下大雨，部落居民擔心崩塌擴大，希望趕快修復，感嘆「沒有一天可以睡得安穩」。

新北市也有部分震災戶，市府昨表示，將把震損的紅黃單建物劃為都市更新地區，0423餘震後新增3件黃單。城鄉局指一般都更門檻要80%同意，劃定優先都更地區門檻降為50%，比較容易促成，若同意比率達80%再給予1.5倍容積鼓勵。