我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

谷歌財務長 售出巴洛阿圖2豪宅「所賺」不多

布林肯抵上海首日 夜遊豫園大啖南翔小籠包、看CBA

地震重創花蓮 住房率不到5％ 觀光復甦恐拖慢半年

台灣新聞組／台北25日電
蘇花公路大清水隧道北口鋼便橋在地震後通車，但禁行大車，蔬果冷藏車過不了。(記者黃義書／攝影)
蘇花公路大清水隧道北口鋼便橋在地震後通車，但禁行大車，蔬果冷藏車過不了。(記者黃義書／攝影)

花蓮連續歷經0403、0423地震衝擊，觀光及農產運銷都受重創，記者直擊知名的東大門夜市空無一人；0403地震過後，旅宿業還有零星住客，業者說，現在幾乎沒有了。花蓮縣旅館同業公會理事長張琄菡說，目前花蓮旅宿業住房率平、假日都不到5%，原本預計暑期遊客有機會慢慢回升，若餘震持續不停，這波低潮將再往後延。

「真的非常慘」，路上、商圈都不見遊客，花蓮市許多旅宿業直接熄燈休息，旅遊業者感嘆從未遇過如此慘況。東大門夜市除了攤販，幾乎看不到遊客，讓攤販只能苦笑。業者認為，0423地震的衝擊雖不超過0403，但會拖遲觀光復甦的時間，恐怕還要再拖慢半年。

震後蘇花公路禁行大車，也阻卻花蓮農產運銷之路，共同運銷貨車須繞南迴公路把農產品送到北農，來回要花3名司機、24小時，造成運費每公斤從2.9元漲至4.9元，目前由中央與縣府補貼2元，只能載一休一，也影響蔬果新鮮度。

花蓮餘震造成富凱飯店與統帥大樓傾倒，民進黨立委王美惠昨在立院質詢，指富凱未列紅黃單，內政部說事前無法強制鑑定，但地震無法預測，未來如何避免？內政部次長花敬群說，耐震初評費用幾全由中央補助，呼籲擔憂住宅有危險的民眾向地方政府申請初評補助。

內政部長林右昌說，國土署評估勘驗1100多間房屋，地方通報危險建物2019件，派案評估1996件，累計紅單76件、黃單148件；中央會全額補助花蓮拆除傾倒兩棟大樓，希望地方政府加油。

富凱飯店昨晚8時試拆，建設處水利科長張世佳說，近日持續降雨，只要不到大雷雨規模，拆除不會停，力拚2周拆完。建設處長鄧子榆表示，富凱使用逾40年，是俗稱的「軟腳樓」，建物老舊加上軟弱低層才傾斜。

地震後又下大雨，秀林鄉文蘭村民宅木瓜溪側後方出現長約1公里土石崩塌，近日又有數百起有感地震，最大震度5弱，昨起下大雨，部落居民擔心崩塌擴大，希望趕快修復，感嘆「沒有一天可以睡得安穩」。

新北市也有部分震災戶，市府昨表示，將把震損的紅黃單建物劃為都市更新地區，0423餘震後新增3件黃單。城鄉局指一般都更門檻要80%同意，劃定優先都更地區門檻降為50%，比較容易促成，若同意比率達80%再給予1.5倍容積鼓勵。

地震 內政部 觀光

上一則

日籍兄弟在台開頂級燒肉店出包 弟交保、兄有案在身但已離境

下一則

軍人酒駕害死3友人 國審判3年半 被害家屬原諒

延伸閱讀

餘震不斷…花蓮旅宿業「非常慘」東大門夜市空無一人

餘震不斷…花蓮旅宿業「非常慘」東大門夜市空無一人
台灣地震搖不停「影響無可避免 半導體快漲價了」

台灣地震搖不停「影響無可避免 半導體快漲價了」
花蓮餘震逾1200起 15小時連震180次 1年內都要留意

花蓮餘震逾1200起 15小時連震180次 1年內都要留意
報地震快過中央 高三生做App下載數高達32萬暴紅

報地震快過中央 高三生做App下載數高達32萬暴紅

熱門新聞

中國大使謝鋒在哈佛大學演講，在場下抗議的台灣女生被帶離場外。(擷自YouTube@自由亞洲電台)

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

2024-04-21 11:20
莊姓男子（右）攀鳳凰山時墜谷受困10天，他切斷附近水管，村民因無水可用上山查看，發現他後通報119將他救出。圖／南投縣消防局提供

求生欲爆棚 台男墜谷困10天 1機智舉動救了自己

2024-04-21 16:49
花蓮富凱飯店傾斜倒塌。記者王燕華／攝影

花蓮餘震不斷 統帥、富凱2大樓傾斜倒塌

2024-04-22 16:23
針對桃園停電，經濟部長王美花表示與供電無關，希望大家就事論事，強調沒有缺電。(記者林俊良／攝影)

拆415限電炸彈 台電每度12元天價買電

2024-04-19 02:30
花蓮整夜搖不停，市區富凱大飯店傾斜，縣府急宣布停班停課。(記者王思慧／攝影) 王思慧

花蓮一夜83震 氣象署曝餘震暴增原因 「只是剛開始」

2024-04-22 19:38
民進黨立委柯建銘(左立者)。(圖／本報系資料照)

民進黨團總召柯建銘質詢到一半 眼睛忽然看不太到

2024-04-18 11:35

超人氣

更多 >
廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現

廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現
「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆

「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆
「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉

「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉
兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年

兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年
川普改造了最高法院未獲偏袒 大法官：保持獨立

川普改造了最高法院未獲偏袒 大法官：保持獨立