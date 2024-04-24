我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜

預知死亡、和空氣握手 護士分享安寧病人臨終前六大現象

揭漁電共生亂象 假養殖真種電 納骨塔也不放過

記者鄭惠仁／台南24日電
台南光電發展迅速，議員要求總量管制。空拍畫面可見魚塭漸被光電板取代。(記者劉學聖／攝影)
台南光電發展迅速，議員要求總量管制。空拍畫面可見魚塭漸被光電板取代。(記者劉學聖／攝影)

台南市太陽能光電發展迅速，光電裝置容量全國第一，發電量也提前達標，但沒限制開發也遭受批評，認為破壞環境，影響居民生活；議員昨指出，許多漁電共生場假養殖真種電，稽查時買魚蝦來放，製造養殖假象，並指業者到山區掠地要種電，連納骨塔都不放過，要求總量管制。議員跨黨派連署提案，暫停地面型光電申請。市府表示，會嚴格審核，並落實稽查。

台南市經發局長林榮川昨在議會專案報告中指出，推動台南為陽光電城已邁入三點零，也啟動查核嚴格把關，目前台南的光電裝置容量為全國第一，預估發電量54.38億度，吸引投資近台幣2955億元，可供155.2萬戶家庭用電，能源自主率25%。現優先推動屋頂型光電，規範800ＫＷ用電大戶要設置太陽光電。

但與會議員對光電發展砲聲隆隆，多名議員都要求總量管制，指市府大力推漁電共生，但實際上許多都是「真種電假養殖」，等有人要稽查時買魚蝦來放，或買魚來充當收成。

議員蔡育輝、尤榮智說，為了搶食太陽光電利益，台南發生震驚全台的八八槍擊案，市民心生恐懼；為了推廣綠能，自然景觀破壞嚴重，連柳營納骨塔也設置太陽光電板。現在草魚愈來愈小隻，價格卻愈來愈貴，因為都在漁電共生，草魚數量愈來愈少。且民生用水灌溉用水竟然也種電，烏山頭水庫種電面積居然高達11.5公頃。

議員陳秋宏、黃麗招指目前申請施作中的漁電共生逾470案，要求市府嚴格審核及稽查，不要被騙；議員周嘉韋提案暫停止全市地面型光電案申請，包含台61線以西及以東，通盤檢討與規畫，防止惡意謀利者後再開啟審查，獲得跨黨派議員卅多人連署。

議員周奕齊指業者從海濱轉向到山區掠地要種電，更讓人擔心，是否會不法掩埋廢棄物再種電；陳碧玉等也批評，蓄洪池、公園被種電，景觀遭破壞，發展綠能是好意，卻因沒節制種電，民怨四起。

台南市議會昨決議，建請市府盡速協調中央能源主管機關，提出太陽能光電區域開發總量的管制辦法，並請中央確實檢討能源用地，勿壓縮農漁用地，不能再由市場機制主導光電的發展，致使空間失衡狀況更加劇烈。

議會建議市府應嚴格查核案場，避免假養殖真種電弊端；其他類型案場，也應加強稽查是否有非法傾倒、掩埋廢棄物等違反申請目的情形，如有即應依法令程序廢止執照。

市府表示，將加強宣導，部分計畫中的蓄洪池種電已取消，會對各光電申請案嚴格審核，防止真種電假養殖，以及破壞環境的行為。

綠能 投資 槍擊

上一則

宋濤會劉兆玄 指馬習二會習近平談話展示「真情實意」

下一則

黑白集／賴神的夢話 連兒子都不信

延伸閱讀

台灣潛艦國造信件疑外洩 國防部：屬商業信函非機密

台灣潛艦國造信件疑外洩 國防部：屬商業信函非機密
新聞評論／缺電危機不能解決 新經建團隊就算失敗

新聞評論／缺電危機不能解決 新經建團隊就算失敗
台電大跳機、入夜沒光電 北台險大停電 還好台積神救援

台電大跳機、入夜沒光電 北台險大停電 還好台積神救援
中資財團疑接受補貼投標光電園區 歐盟展開調查

中資財團疑接受補貼投標光電園區 歐盟展開調查

熱門新聞

中國大使謝鋒在哈佛大學演講，在場下抗議的台灣女生被帶離場外。(擷自YouTube@自由亞洲電台)

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

2024-04-21 11:20
莊姓男子（右）攀鳳凰山時墜谷受困10天，他切斷附近水管，村民因無水可用上山查看，發現他後通報119將他救出。圖／南投縣消防局提供

求生欲爆棚 台男墜谷困10天 1機智舉動救了自己

2024-04-21 16:49
針對桃園停電，經濟部長王美花表示與供電無關，希望大家就事論事，強調沒有缺電。(記者林俊良／攝影)

拆415限電炸彈 台電每度12元天價買電

2024-04-19 02:30
花蓮富凱飯店傾斜倒塌。記者王燕華／攝影

花蓮餘震不斷 統帥、富凱2大樓傾斜倒塌

2024-04-22 16:23
新竹市長高虹安。（報系資料照）

新竹市長高虹安涉貪今出庭 男友李忠庭作證

2024-04-16 20:00
花蓮整夜搖不停，市區富凱大飯店傾斜，縣府急宣布停班停課。(記者王思慧／攝影) 王思慧

花蓮一夜83震 氣象署曝餘震暴增原因 「只是剛開始」

2024-04-22 19:38

超人氣

更多 >
全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌
旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店

旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店
做這4件事 害你的房子貶值

做這4件事 害你的房子貶值
千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞
梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？