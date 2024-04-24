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剛砸738萬買統帥 3個月就倒了 還有貸款要繳

記者游智文／台北24日電
花蓮23日兩波規模6以上地震震垮縣內4棟建物，包括花蓮市統帥大樓，民眾憂心斷層被地震觸發。(記者陳敬丰／攝影)
花蓮23日兩波規模6以上地震震垮縣內4棟建物，包括花蓮市統帥大樓，民眾憂心斷層被地震觸發。(記者陳敬丰／攝影)

403花蓮大震過後，餘震連連，23日凌晨再發生2起強震，造成花蓮市明禮路「統帥大樓」傾倒。觀察實價與謄本資料，該社區1月才剛有交易，9樓戶由一位花蓮在地人，以總價738萬元(台幣，下同，約22萬6941美元)入手，且仍有貸款未繳清。

大家房屋企研室主任賴志昶分析，過去案例，房屋倒塌僅是抵押物滅失，但債權仍在，因此屋主仍得繼續繳納房貸。

觀察實價資料，該社區屋齡約27年，樓高10層，從一房到三房都有。近兩年交易不多，去年僅一筆，今年至今也僅有一筆，為次頂樓9樓戶，約32坪，1月時由一位花蓮在地人以每坪22.9萬元，總價738萬元入手。

不過買入才3個月，就碰到房屋倒塌，若以該屋抵押金額、貸滿8成估算，該戶可能仍有590萬元的房貸。

賴志昶表示，購置房產，若是房子遇到天災或其他不可抗拒因素而倒塌，就算已簽約，買方仍可在點交前，要求賣方返還價金，不過由於屬於違約，可能得負擔部分違約金，但實際情況仍得看個案而定。

至於如果已經點交，例如「統帥大樓」最新交易案例，由於已經登記在謄本上，表示已點交並交屋，就算剛交屋就倒塌，也無法要求返還價金。

更慘的是，依據過去921案例，就算建物已經倒塌滅失，但與銀行債權仍存在，因此房貸恐得繼續繳清。

不過，賴志昶表示，雖然房子將拆除，但仍有土地所有權，未來可改建。受災戶也可根據內政部頒布的「0403震災受災戶住宅補貼方案」，每戶最高可貸款350萬元，補貼重建住宅貸款利息。

貸款 內政部

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