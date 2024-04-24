報地震快過中央 高三生做App下載數高達32萬暴紅

「台灣地震速報」App通報地震比中央氣象署還快，出自高三生林子祐之手。(圖／林子祐提供)

餘震近日接連不斷，國家警報卻屢被質疑速度太慢，一款「台灣地震 速報」App 因為通報地震比中央氣象署和國家警報還快而暴紅，下載數已高達32萬，更令外界驚訝的是，研發者不是大公司或是團隊，居然是還在就讀康橋國際學校高三生林子祐，有人笑稱他一人就贏過國家隊。但他謙稱未來希望能跟中央氣象署合作，讓App更完善。

林子祐說，在他小學時曾發生一次大地震，讓他印象深刻，後來有老師推薦一款App會提早預警，但不久卻被下架無法使用，當時覺得很可惜，國中後他接觸到很多應用程式後引發興趣，高中就著手設計。

「每次大地震常有人收不到國家級警報，」林子祐說，面對這種嚴重災害「寧願誤報也不要太保守」，因為晚一秒都可能造成更大傷害。他在網路上收集資料、整合大小震度的地震資訊，即使是比較小的地震，也能讓民眾能夠自己選擇地震通知的震度標準。

林子祐說，前年寒假投入開發，去年暑假上架，期間面臨準備升學考試 壓力，近期參與國外大學升學考前一天還在維管。開發過程曾因課業壓力一度暫停，後來靠著興趣支撐走下去，App從403大地震前下載總量1萬左右，到近期1周內衝破32萬次，不只居蘋果App Store排行第一，甚至超越社群平台Threads。

林子祐謙虛說，外界認為高中生打敗中央氣象署，但其實國家級警報比較保守，民間反而靈活，彼此角色都重要，目前他也是透過民間網站讀取中央氣象署資料，未來希望可以跟氣象署合作，讓數據傳輸多快幾秒，使用地區也能更廣。