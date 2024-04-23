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美國節目奪冠 台變裝皇后「妮妃雅」下一站前進巴黎文化奧運

中央社／台北23日電
妮妃雅日前獲得美國實境電視節目「魯保羅變裝皇后秀」總冠軍。（路透）
妮妃雅日前獲得美國實境電視節目「魯保羅變裝皇后秀」總冠軍。（路透）

台灣變裝藝術家妮妃雅日前獲得美國實境電視節目「魯保羅變裝皇后秀」總冠軍，成為台灣第一人；台文化部發文慶祝，並透露妮妃雅7月將代表台灣，前往巴黎參與「文化奧運」活動。

開播16季的「魯保羅變裝皇后秀」堪稱變裝皇后界的最高殿堂，文化部在臉書（Facebook）發文恭喜妮妃雅打破亞洲魔咒、艷壓群芳，更擷取她得獎感言金句分享：「如果你認為自己不屬於任何地方，記得一定要更勇敢地去活、做最真實的自己。台灣，這（個獎）是獻給你們的」。

文化部指出，妮妃雅的變裝藝術向來加入了許多台灣元素，並以台灣的代表水果「香蕉」為靈感，打造多套黃到耀眼，充滿藝術風格的華服，總冠軍賽更直接身穿以「珍珠奶茶」為原型的夢幻禮服，奪得滿堂彩；同時，她也深受傳統文化薰陶，經常將台灣宮廟文化與歌仔戲等融入變裝秀中，更在節目中演出水袖舞。

文化部表示，今年體育盛會巴黎奧運進入倒數，除運動競技外，還有另一大看點，即為與奧運賽事同時啟動的「文化奧運」（Olympiade Culturelle）；其中一大重點項目，便是在巴黎最大藝文聚落東北邊的拉維特園區（Parc de la Villette），參與拉維特園區是邀請制，除法國外，只有10多個文化大國能設立場館。

台灣此次也受邀在拉維特園區成立「台灣館」，將有22個表演團隊、120多人，7月27日到8月10日將以「自由、島嶼風華、當代新意、世界共融」4大主題，呈現多元文化形象；類型包括現代劇場、傳統戲曲、舞蹈、DJ等，妮妃雅就是表演者之一，還有排灣族金曲歌后阿爆（阿仍仍）等帶來演出。

文化部指出，妮妃雅獲封冠軍（4/20）剛好是紀念「玫瑰少年」葉永鋕的台灣「性別平等教育日」，至今已24周年；現今，台灣是亞洲第一個同性婚姻合法化國家，性別平等指數蟬聯亞洲第1，將努力一步步往更完善的「性別平權」路途邁進。

妮妃雅日前獲得美國實境電視節目「魯保羅變裝皇后秀」總冠軍。（路透）
妮妃雅日前獲得美國實境電視節目「魯保羅變裝皇后秀」總冠軍。（路透）

巴黎奧運 聯亞 平權

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