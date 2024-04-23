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行控4.0花6000萬元卻不能用 台鐵挨批

記者李柏澔、李芯／台北23日電
台鐵於普悠瑪事故後，啟動行控4.0計畫，運安會卻稱試驗時達不到預期效果，「根本不能用」。圖為台鐵列車示意圖。(本報系資料照片)
台鐵於普悠瑪事故後，啟動行控4.0計畫，運安會卻稱試驗時達不到預期效果，「根本不能用」。圖為台鐵列車示意圖。(本報系資料照片)

台鐵公司的前身、台鐵局於普悠瑪事故後，以減少相關事故發生為由，啟動「以多元通訊為架構之行車控制4.0系統」，並取得台灣行政院國家科學技術發展基金補助新台幣6067萬元(約186萬美元)，由理立系統公司得標，但台灣國家運輸安全調查委員會稱試驗時達不到預期效果，「根本不能用」，立委因此痛批政府補助莫名其妙的廠商，質疑台鐵圖利廠商。

2018年，台鐵發生普悠瑪號事故，以強化安全改革，推動智慧化行車安全系統為由，提出以5G、多元通訊為架構的「行車控制4.0系統」，由於是研發計畫，台鐵2020年就向行政院科技會報辦公室，申請國家科學技術發展基金管理會補助，獲得科發基金補助6067萬(約186萬美元)，該標案最後由理立系統以5640萬(約173萬美元)得標，並在台鐵新竹六家支線測試。

當時不少專家就提醒標榜可連續監控、即時傳輸、精準定位、車載號誌的系統難以符合國際標準、不切實際，台鐵仍在六家支線測試，行政院政務委員張景森前年更帶著太魯閣號事故罹難者家屬體驗，事後還發文直呼「很滿意」。

但民眾黨立委黃國昌22日在立法院交通委員會質詢時指出，理立自稱是「美國佛羅里達州傑克遜維爾市自駕快捷系統」的得標廠商，即便美國的單位否認，理立仍獲得經濟部頒發的獎項；他還質疑，運安會曾針對行控4.0舉行研討會，與會專家都砲聲隆隆，認為不可行。

台鐵 5G 佛羅里達州

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