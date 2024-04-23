蔡政府8年減碳龜速 賴清德喊二次能源轉型

台灣健康空氣行動聯盟等多個環團，22日集結在立法院群賢樓前舉辦氣候集會，要求新國會支持台中火力發電廠的無煤時程，從2035年提早至2028年。(記者胡經周／攝影)

昨天為世界地球日，蔡英文 總統及副總統賴清德 共同接見「全國NGOs環境會議」代表團體。蔡英文在會中細數近年推動能源轉型成效，賴清德則強調會進行第二次能源轉型；不過，環團檢視蔡政府8年減碳 成效，不僅溫室氣體排放量不減反增，徵收碳費時程一延再延，「減碳龜速」讓人覺得無力且失望。

環團昨提出90案建言，有15案是新提案。蔡總統表示，環團這5年提出的建言案已近7成解除列管，代表台灣各項環保問題已一步步找到公私協力解決方法，她強調能源轉型已展現成效，台灣去年再生能源發電267億度，相較於2016年的127億度，成長近110%。

蔡英文說，部分環保議題跟社會經濟發展有時會有相違背的地方，需花時間處理，她任內最後一次與大家在總統府見面，「賴副總統、未來的總統也在現場」，不論是政府和環保團體建立的溝通平台或建言都會交接給新政府。賴清德說，蔡總統推動台灣第一次能源轉型，他希望未來能在此基礎上持續努力，但能否成功需要靠大家共同合作。

環團細數8年來減碳成效，根據環境部「國家溫室氣體排清冊」，台灣2016年總溫室氣體排放量29391萬公噸，2021年排放量29700萬公噸，減碳成效不彰，2050年淨零碳排恐跳票。另根據德國非政府組織「德國觀察」統計的「氣候變遷績效指數」（ＣＣＰＩ），2012年起台灣排名維持在「最差」區間的50名左右，2024年退步到61名。

碳費開徵也三度延後，確定在2025年以2024年排碳量課徵，但與碳費相關的三子法尚未預告，第三次碳費費率審議委員會何時召開也無下文。

環境權保障基金會研究員林彥廷說，蔡政府第一階段溫室氣體管制目標未達標，減碳效益強度不夠，國發會發布的12項關鍵戰略路徑連具體內容都沒公布，減碳龜速確實讓人覺得無力且失望。

賴清德昨以錄影方式在「地球解方2024永續設計行動年會」公布淨零轉型5大策略。他說，蔡政府以「非核、展綠、增氣、減煤」為目標啟動首次能源轉型，朝「去碳化」發展，風力發電及太陽光電是具體成果，他上任後將啟動第二次能源轉型。