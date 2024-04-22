我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷灣區租金貴、開銷高 但生活品質加州最好

神秘中國超級富豪 斥資1.1億 連買南加兩豪宅

號稱領先亞洲 三級輔導制漏洞 接不住高關懷生

記者李芯、吳淑君／台北22日電
從新北校園割頸案的乾哥、乾妹，到基隆三打一霸凌案，多數加害人都是被列冊的高關懷生，但還是沒能阻止他們犯錯，不禁讓人質疑，高關懷生真的有被高關懷嗎？示意圖，與當事人無關。(本報資料照片)
從新北校園割頸案的乾哥、乾妹，到基隆三打一霸凌案，多數加害人都是被列冊的高關懷生，但還是沒能阻止他們犯錯，不禁讓人質疑，高關懷生真的有被高關懷嗎？示意圖，與當事人無關。(本報資料照片)

台灣推動高關懷制度多年，擁有號稱領先亞洲的三級輔導制度，但包括去年底新北校園割頸案到上月基隆校園霸凌案，多數涉案者都是被列冊的高關懷生，但還是沒能阻止偏差行為。教學現場老師指出，要能真正接住高關懷生，三級輔導制存在不少漏洞待補。

去年底新北某國中發生割頸案，造成一名學生重傷不治；今年3月基隆學生在學校旁工地拿鐵鍬、掃把霸凌同學。新北市教育局證實，割頸案的加害方是三級輔導個案，是高關懷生；基隆三打一霸凌案，其中一個也是高關懷生。

除了涉及少年事件處理法案的孩子會被列為高關懷生，舉凡憂鬱、有中輟之虞，或者身處高風險家庭、目睹或受到家庭暴力、遭受性侵害或性騷擾，都可能會被列入高關懷對象。教育部統計，2022學年有被介入性或處遇性輔導的高關懷學生高達218萬人次，比起2020學年的196萬人次，增加逾一成。

十年前立法院通過了學生輔導法，透過學生輔導三級機制的建置與人力增置，盼能解決教學現場各類問題，當時教育部新聞稿宣稱，該法是亞洲學校輔導體制首創制定專法。

所謂三級，一級是班級導師，二級是學校專輔老師，三級輔諮中心派案，找心理師與社工介入；能不能撈出高關懷學生，第一線導師是關鍵。教書多年的陳老師說，她都從一些小地方去察覺孩子有沒有異常，「救一個就少一個遺憾」。

苗栗公館國中特教組長周碩政說，二級學校輔導人力相當缺乏，以國中來說，依法每450人安排一個輔導老師，像公館國中有兩名專任輔導老師，但一人一周也只能接12個個案，遠低於服務案量。

三級輔諮中心是任務編制，各縣市關注度不一，加上社工師和心理師人力流動率高，經驗難累積傳承，和學生也難建立長遠關係。陳老師舉例，她曾在兩縣市服務，通報需要輔導的學生，某縣市很快接住，但另個縣市就不積極。

基隆市輔諮中心主任蔡欣怡說，有些案例恐怕連二級學校、三級輔諮中心都無法解決，要靠所有社政資源系統合作，才能接住孩子。

教育部表示，將持續推動學校輔導教師人力增補作業，學輔法也正在進行修法作業，將訂明及重申三級輔導工作內容，強調即時進行轉介並及早採取合宜輔導措施。

學校三級輔導與困境 製表／李芯
學校三級輔導與困境 製表／李芯

教育部 性騷擾 教育局

上一則

曾混幫派 高關懷生過來人嘆：割頸案小孩怎沒被接住

下一則

過勞悲劇頻傳 司法人力問題有解？

延伸閱讀

民黨智庫大裁員 陳學聖：遭認附隨組織 無法接政府案

民黨智庫大裁員 陳學聖：遭認附隨組織 無法接政府案
口誤「蝙蝠產卵」 基隆市長謝國樑致歉

口誤「蝙蝠產卵」 基隆市長謝國樑致歉
教育部長放話要勒令關校 大峽谷大學反批嚴重偏見

教育部長放話要勒令關校 大峽谷大學反批嚴重偏見
4大專校院退場 5月安置981生

4大專校院退場 5月安置981生

熱門新聞

中國大使謝鋒在哈佛大學演講，在場下抗議的台灣女生被帶離場外。(擷自YouTube@自由亞洲電台)

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

2024-04-21 11:20
莊姓男子（右）攀鳳凰山時墜谷受困10天，他切斷附近水管，村民因無水可用上山查看，發現他後通報119將他救出。圖／南投縣消防局提供

求生欲爆棚 台男墜谷困10天 1機智舉動救了自己

2024-04-21 16:49
受僱年輕女律師隨事務所王姓主持律師與客戶應酬，王邀黃姓中間人同聚，黃在酒攤間強吻女律師的臉、摸她的鼠蹊部，女律師提告；示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)

台女律師應酬「怕砸老闆的場」 褲頭、襯衫都失守

2024-04-15 02:55
針對桃園停電，經濟部長王美花表示與供電無關，希望大家就事論事，強調沒有缺電。(記者林俊良／攝影)

拆415限電炸彈 台電每度12元天價買電

2024-04-19 02:30
新竹市長高虹安。（報系資料照）

新竹市長高虹安涉貪今出庭 男友李忠庭作證

2024-04-16 20:00
蔣萬安今天上午出席U-sport台北樂運動記者會。記者林麗玉／攝影

藍營要角傳家暴沒開案 蔣萬安這樣說

2024-04-17 09:37

超人氣

更多 >
中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外
中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案

中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案
最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？

最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？
一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行

一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行
亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年

亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年