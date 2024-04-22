號稱領先亞洲 三級輔導制漏洞 接不住高關懷生

從新北校園割頸案的乾哥、乾妹，到基隆三打一霸凌案，多數加害人都是被列冊的高關懷生，但還是沒能阻止他們犯錯，不禁讓人質疑，高關懷生真的有被高關懷嗎？示意圖，與當事人無關。(本報資料照片)

台灣推動高關懷制度多年，擁有號稱領先亞洲的三級輔導制度，但包括去年底新北校園割頸案到上月基隆校園霸凌案，多數涉案者都是被列冊的高關懷生，但還是沒能阻止偏差行為。教學現場老師指出，要能真正接住高關懷生，三級輔導制存在不少漏洞待補。

去年底新北某國中發生割頸案，造成一名學生重傷不治；今年3月基隆學生在學校旁工地拿鐵鍬、掃把霸凌同學。新北市教育局 證實，割頸案的加害方是三級輔導個案，是高關懷生；基隆三打一霸凌案，其中一個也是高關懷生。

除了涉及少年事件處理法案的孩子會被列為高關懷生，舉凡憂鬱、有中輟之虞，或者身處高風險家庭、目睹或受到家庭暴力、遭受性侵害或性騷擾 ，都可能會被列入高關懷對象。教育部 統計，2022學年有被介入性或處遇性輔導的高關懷學生高達218萬人次，比起2020學年的196萬人次，增加逾一成。

十年前立法院通過了學生輔導法，透過學生輔導三級機制的建置與人力增置，盼能解決教學現場各類問題，當時教育部新聞稿宣稱，該法是亞洲學校輔導體制首創制定專法。

所謂三級，一級是班級導師，二級是學校專輔老師，三級輔諮中心派案，找心理師與社工介入；能不能撈出高關懷學生，第一線導師是關鍵。教書多年的陳老師說，她都從一些小地方去察覺孩子有沒有異常，「救一個就少一個遺憾」。

苗栗公館國中特教組長周碩政說，二級學校輔導人力相當缺乏，以國中來說，依法每450人安排一個輔導老師，像公館國中有兩名專任輔導老師，但一人一周也只能接12個個案，遠低於服務案量。

三級輔諮中心是任務編制，各縣市關注度不一，加上社工師和心理師人力流動率高，經驗難累積傳承，和學生也難建立長遠關係。陳老師舉例，她曾在兩縣市服務，通報需要輔導的學生，某縣市很快接住，但另個縣市就不積極。

基隆市輔諮中心主任蔡欣怡說，有些案例恐怕連二級學校、三級輔諮中心都無法解決，要靠所有社政資源系統合作，才能接住孩子。