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書記官疑過勞死 小孩8月大 司法圈：業務暴增員額不增

記者范榮達、蕭雅娟／台北22日電
日前才有法官墜樓身亡、暈倒辦公室內沒了呼吸心跳，再傳出苗栗地院書記官陳政伸2月病逝，疑生前工作壓力太大，凸顯血汗司法現象。(記者林伯東／攝影)
日前才有法官墜樓身亡、暈倒辦公室內沒了呼吸心跳，再傳出苗栗地院書記官陳政伸2月病逝，疑生前工作壓力太大，凸顯血汗司法現象。(記者林伯東／攝影)

苗栗地方法院少年法庭書記官陳政伸今年2月病故，臉書粉絲專頁「靠北書記官」日前貼文指他疑似配屬工作壓力過大的法官，因過勞發作蕁麻疹而三次發燒住院，最後敗血症併肝腎衰竭過世，過世時小孩才八個月大。苗栗地院昨天下午表示將組專案小組深入調查訪談，釐清事實真相並爭取從優撫卹。

本月23日士林地院法官李昭然不堪工作壓力身亡，全台法官首度發起「白花追思運動」；本月19日高院民庭陳姓女法官研究案情時暈倒，目前仍在加護病房接受低溫療法治療，前晚又傳出書記官陳政伸疑似過勞案，引發各界關注。

司法院昨表示，社會型態變遷，湧入法院案件數增加，案件分給法官，同時也會增加書記官工作量，同仁工作負擔確實過重，持續朝簡化訴訟、行政流程努力，目前正積極向行政部門爭取再次修改「中央政府機關總員額法」來增加員額，會一併考量書記官、錄事、法助等員額，減少同仁工作負擔。

「他為人謙恭和善，有事拜託都不會拒絕，生病請假前還掛念著會不會因此對其他同事造成負擔；當噩耗傳來那天，科室同仁幾乎泣不成聲。」苗栗地方法院書記官陳政伸的同事在臉書留言，透露著對他病故的不捨與追思。

貼文說，陳在去年11月第一次住院，醫院檢查不出病因，只知道白血球指數標高到1萬8000左右，「就是免疫系統壞了」。今年1月1日第二度住院，淋巴結發炎高燒不退，一樣檢查不出病因，口腔潰瘍而無法正常進食，體重從70公斤降到50公斤，之後甚至出現從未有過的癲癇，做了淋巴切片檢查也找不出病因，一直吃抗生素壓制，但2月間高燒不退第三度住院，他就這麼走了。

「靠北書記官」前晚貼文稱收到台中地院法官蕭一弘私訊，揭露書記官疑似過勞病故一事，希望喚醒其他法官對書記官工作環境的重視；這則貼文引發法界極大回響，有留言稱陳姓書記官要請長假休養，但主管勸慰「再幫忙一下，很缺人手」，然後陳就二度病倒、死了；有人問主管們為何沒給書記官適當協助？也有人認為體制缺失及爆炸性成長的案量讓整體司法機關人員持續過勞。

據了解，陳政伸配屬的法官風評「認真」，這名法官去年受訪時曾提及近十年苗栗地院民、刑庭都增加法官，只有少年法庭維持不變，四名法官、一名庭長，也沒增加書記官及法官助理，手上案件量每月結案近百件、未結案超過200件，影響審判效能。

臉書 低溫 高院

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