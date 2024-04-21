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性影像下架專家盼祭重法 兒少條例封網2階段 研議取消

記者林琮恩、李青縈／台北21日電
性影像處理中心去年成立，收案量近三千件，成案後移除成功率達八成六。圖為性影像申訴網站。(記者余承翰／攝影)
性影像處理中心去年成立，收案量近三千件，成案後移除成功率達八成六。圖為性影像申訴網站。(記者余承翰／攝影)

性影像處理中心去年成立，至今收案量達近3000件，成案率約26%，成案後順利移除的成功率雖高達8成6，但性影像處理中心最常做的工作卻是「再下架」。專家指出，依現行法律，難以根除這類的數位犯罪，應增加制定數位安全、網路犯罪相關法律，並祭出重罰，斷水斷糧才有辦法根絕。

一旦性影像被惡意傳至數位平台，就無法預測有多少網友下載、持有該支影片，衛福部性影像中心職員H先生（化名）表示，中心曾處理過申訴人，高中時被拍了性影像，成為網友流傳的「經典系列」，經處理過後，因當事人結婚，事件被網友重新討論，又有持有影像者再次將影片上傳。

藝人黃子佼持有未成年偷拍不雅片，各界急於要求衛福部「封網」非法色情論壇「創意私房」。性影像處理中心職員A小姐（化名）指出，封網雖然不像要求平台下架影片一樣，可確保任何人無法再看到非法性影像，但對於受害人來說，封網能讓影片不在生活周遭的人看到外流影片，降低壓力、減輕心理負擔。

A小姐也說，有些私密影像論壇，擺明了就是要違法，時常會有今天下架、明天又上傳的情況，同仁疲於奔命。

前立委王婉諭表示，以此次創意私房的事件，背後有著商業結構支撐，得先斷除金流，再輔以把使用者、犯罪者找出，才有辦法初步斷掉不法網域的運作。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋表示，若要根除必須從法規面著手，台灣網路管理、治理等法規比較鬆散，缺乏強而有力的法源，先前「數位中介法」草案中，有涉略部分性暴力及網路影像的內容，但很可惜可能內容不盡完善，最後也沒有成功立法。期待可以透過制定數位安全、網路犯罪相關法律，增加法源依據。

王婉諭表示，網路犯罪會不停轉移，難以百分百根絕，建議政府可以與業者合作，透過數位影響比對，下降特定內容的性影像。

衛福部次長李麗芬表示，已在研議取消兒少性剝削條例中，需兩階段才能封網的規定，當重大兒少性影像外流時，才能即時遏止影像散布。另也呼籲民眾不要持有、更不要散布非法性影像，從源頭杜絕。

如何下架非法性影像 製表／元氣中心
如何下架非法性影像 製表／元氣中心

黃子佼 法網

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