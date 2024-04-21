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藍營4直轄市長：新內閣應檢討能源政策

台灣新聞組／綜合21日電
台北市長蔣萬安認為，能源問題不是換幾個人或是新部長就馬上可以解決。（本報資料照片）
台北市長蔣萬安認為，能源問題不是換幾個人或是新部長就馬上可以解決。（本報資料照片）

時序入夏，各地卻頻繁無預警停電，台電總經理王耀庭為此請辭。國民黨四直轄市長昨同步發聲，一致認為國家能源政策錯誤，才影響人民生活和經濟發展。台北市長蔣萬安說，這不是換幾個人或是新的部長就馬上可以解決；桃園市長張善政也說，這不是一個台電總經理可以解決的問題，也不該只讓台電承擔。

張善政表示，台電過去這麼多年其實很努力，但國家整體能源政策走向錯誤道路，他呼籲準總統賴清德和未來的新內閣，以開闊心胸檢討過去八年錯誤的能源政策，三天兩頭的無預警停電，不應該成為新政府給人民的見面禮；經濟部若一再堅持沒有缺電，只會讓人民更反感。

張善政說，台電總經理辭職不代表以後不會停電，反而台電董事長懸缺二年，不知道經濟部是什麼心態，由次長（曾文生）代理二年多。

「要拋開過去頭痛醫頭，腳痛醫腳的作法。」蔣萬安說，希望新政府能了解地方和民間心聲，除民生用電，也應該要同樣考量產業發展的需求，有可長可久，能穩定供電、永續的長期目標。

新北市長侯友宜受訪時說，台灣能源最重要是不要缺電，不論產業及民生用電都是最重要的部分，否則可能因為缺電產生經濟危機。

台中市長盧秀燕說，國家的能源政策一定要周全，因電力、水力都是國營，既然國家要經營，就要保證穩定供應，不要讓民眾處在風險中，有時停電有時停水，會影響民眾生活和經濟發展。

張善政 賴清德 國民黨

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