桃園3天停電8次 副市長王明鉅建議重新考慮核四

桃園市副市長王明鉅（右）19日接受專訪表示，核四花3000億台幣蓋好，建議可以考慮重新拿來用。（翻攝自中廣新聞網）

桃園這周各區輪流停電三天停八次，也讓人質疑是否錯誤的能源政策所致，漲電價很可能無電可用，未來新內閣似乎也有在準備，看是否能延用核能。桃園市副市長王明鉅昨接受專訪表示，核四花3000億（台幣，下同，約92.2億美元）蓋好，建議可以考慮重新拿來用，「到底我們還要犧牲多少來成就這樣的用電」。

為度過四一五供電危機，台電當天緊急啟動需量反應機制，向用電大戶買電，台電總經理王耀庭昨日受訪時表示，當天是以每度最高12元買電，總計花費約2400萬元，他同時表示，離島發電一度超過十元更貴，被說成台電以十元、十二元高價買電，並不公平。

王明鉅昨表示，缺電對工業區、製造業及醫療業很傷，因為桃園有六成六占比都是工業用電，這對他們損失慘重。

王明鉅昨接受中廣新聞網千秋萬世專訪，王說，他沒那麼愛核能，但希望不要停電，但是發電的代價能夠少又便宜及乾淨，總不希望用電很多人必須要吸空汙，對環境造成傷害，同時最好也能夠穩定。

王表示，台灣不產石油 不產天然氣 ，全部都靠進口，若船進不來斷炊，這些都是必須考量的情況下，比較合理的做法是所有的能源，只要能夠用的，且符合標準通通來用，而不要只押注在一邊。

王說，核能只不過是這些能源選項裡面的一種，核四電廠花3000億，先前去看還可以，新內閣是不是能重新考量拿來用，這樣對於電價及穩定供電有幫助，再慢慢調升品質。

王說，台灣經濟要繼續成長，用電量只會越來越多，「那到底我們到底還要犧牲多少來成就這樣的用電」。

至於台積電 是用電大戶，王說，這是科技演變大家也無須苛責，但能源供應如何平衡無虞才是未來方向，台積電不考慮在桃園設廠，不過龍潭科學園區三期仍在規畫中，若有廠商認為合適，還是可以來，開發地方想法不變。

而近期石門水庫缺水，水問題嚴峻，王說，桃園農業大縣，農業用水最好不要石門水庫灌溉，但很多埤塘、放流水來使用，水務局汙水回收再處理放流每天有10萬噸的水，一年3000多萬噸，這些如何可以來應用還在努力。