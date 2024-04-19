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台灣搶房風暴成形？公館共構宅一坪飆台幣144萬創新高

記者游智文／即時報導
戀戀台大。（記者游智文／攝影）
戀戀台大。（記者游智文／攝影）

今年房市買氣大熱，搶房風暴隱然成形，不只住宅大漲，實價揭露，北市公館「戀戀台大」一間物件，今年1月以一坪144萬元（台幣，下同，約4.4萬美元）成交，創社區歷史新高。

戀戀台大位於北市羅斯福路四段，就在台大對面，為捷運公館站共構宅，樓高15層，屋齡約18年。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，該社區以小宅、套房物件居多，其中有不少登記為一般事務所用途。由於該社區有捷運共構優勢，且鄰近台大，租屋需求豐富，頗受置產族群青睞。

根據實價揭露，該社區一間高樓層戶，未含車位，權狀坪數約11.4坪，登記用途為一般事務所，今年1月以總價1648萬元（約50萬美元）成交，換算單價達144萬元，創下社區歷史新高。

觀察該社區房價，2022年11月時就有12樓戶以142.2萬元交易，不過之後交易單價一度跌破百萬，去年回到120萬上下，今年1月則跳漲至144萬元，寫下新高價。

賴志昶指出，這幾年買進該社區多有可觀獲利，如7樓一戶，去年7月以3150萬元轉手，對比該戶過去2022年8月成交總價2618萬元，僅持有不到一年，帳面上即賺得532萬元（約16萬美元），房價增值力道令人驚訝。

賴志昶分析，該社區物件大多為套房產品，也有屋主會買下多戶打通做為小宅，此社區套房物件大多有挑高樓中樓，實際使用坪數可能大於權狀，加上為捷運共構宅，且鄰近台灣大學，租屋需求旺盛，屬於自用、出租兩相宜的產品，深受長期置產族群、首購族群的青睞。

賴志昶指出，雖然該社區近來明顯回漲，不過，觀察該社區過去交易，早在2014年就有住戶成交單價130萬元以上，但在2015年成交單價滑落至108萬元左右，跌幅近2成。主要是小坪數物件，若適逢房市大環境走弱，單價表現波動幅度更大，且該社區頗吃租屋市場，有無裝潢對總價影響頗大。

捷運 房價

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