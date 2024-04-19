我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃金價格屢創新高 在好市多買金條划算嗎？

經濟學人：全球風險 川普回鍋居首

台灣今年首場火流星秀 天琴座流星雨4月22日爆發達極大值

記者林佳彣／台北即時報導
捷克天文攝影家Petr Horálek於2020年拍攝4月天琴座流星雨。照片中各個流星尾跡的交會點即為輻射點，位於藍白色的織女星附近。(台北天文館提供)
捷克天文攝影家Petr Horálek於2020年拍攝4月天琴座流星雨。照片中各個流星尾跡的交會點即為輻射點，位於藍白色的織女星附近。(台北天文館提供)

火流星著稱的4月天琴座流星雨，是台灣今年首場中型流星雨，流星平均亮度高，和北斗七星相近。台北天文館預告，4月22日將會是極大期，每小時能否達上百顆盛況，屆時就會揭曉，當天雖有月光影響，只要在視野開闊處，仍有機會欣賞到不少明亮火流星，甚至殘留的流星痕。

天文館表示，天琴座流星雨於每年4月中旬至下旬登場，今年極大期預測為4月22日，每小時天頂流星數量（ZHR）約18。當晚隨著流星雨輻射點於9時升起後，流星數量逐漸增多，曙光前將達到最高峰。

天文館說，今年雖逢接近滿月，月光會影響看到的流星數，但天琴座流星雨大多是明亮流星，且出現火流星的機率很高，民眾只要避開月亮，視野開闊處仍有機會欣賞不少亮度驚人的火流星身影，甚至看到殘留的流星痕。

天文館補充，火流星是亮度高於行星、約-4等以上的明亮流星，而非冒著火的流星。流星出現時間、位置不固定且無法預測，建議盡可能選擇無光害且視野遼闊處，躺下後輕鬆掃瞄全天空，肉眼即可觀賞這場流星雨。

天文館說，4月天琴座流星雨是已知最古老流星雨之一，可追溯至西元前687年中國春秋時代的天象紀錄，它的母彗星是一顆名為佘契爾的長周期彗星（C/1861 G1 , Thatcher），每422年繞行太陽一圈，上次過近日點是1861年，下次要到2283年才會再度回歸，屆時它的編號也將改為以P開頭的周期彗星格式。

天文館提到，雖然天琴座流星雨一般每小時數量都在20顆內，但1803年、1922年、1945年與1982年都曾出現每小時百顆以上盛況，今年是否也會是天琴座流星雨的幸運年，屆時就能知道。

上一則

台中虐童案 保母虐死1歲「小桃子」 不認罪判9年

下一則

多次下藥性侵女子 遊艇大亨一審判9年潛逃改判15年

延伸閱讀

寬恕貓尾巴

寬恕貓尾巴
新州、紐約、賓州 多人目擊大顆流星

新州、紐約、賓州 多人目擊大顆流星
伊州小鎮日食觀光旺 旅館每晚飆至780元

伊州小鎮日食觀光旺 旅館每晚飆至780元
桃花吊墜（一五）

桃花吊墜（一五）

熱門新聞

台南市「康樂街牛肉湯」傳出永久停業的消息，立委林俊憲在臉書貼文「憲在台南」曾拍攝請老闆娘來示範講解喝法，讓「3口湯、1口肉」的口訣和緣故可以一直留存下來。(取自林俊憲臉書)

台南知名「康樂街牛肉湯」 為何永久停業不轉讓

2024-04-12 23:15
網紅「德州媽媽沒有崩潰」12日在臉書貼出黃子佼疑似誘拍女性全裸照片的對話紀錄及錄音，過程中黃不斷以藝術創作為由，勸說女方接受大尺度攝影。（本報資料照片）

黃子佼誘少女全裸拍攝語音曝光 「上一個進來的全脫了」

2024-04-12 21:05
新竹市長高虹安。（報系資料照）

新竹市長高虹安涉貪今出庭 男友李忠庭作證

2024-04-16 20:00
受僱年輕女律師隨事務所王姓主持律師與客戶應酬，王邀黃姓中間人同聚，黃在酒攤間強吻女律師的臉、摸她的鼠蹊部，女律師提告；示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)

台女律師應酬「怕砸老闆的場」 褲頭、襯衫都失守

2024-04-15 02:55
蔣萬安今天上午出席U-sport台北樂運動記者會。記者林麗玉／攝影

藍營要角傳家暴沒開案 蔣萬安這樣說

2024-04-17 09:37
民進黨立委柯建銘(左立者)。(圖／本報系資料照)

民進黨團總召柯建銘質詢到一半 眼睛忽然看不太到

2024-04-18 11:35

超人氣

更多 >
南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷

南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷
防老年失智 這是中年人可做的最好一件事

防老年失智 這是中年人可做的最好一件事
86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭

86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭
南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線

南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線
佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事

佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事