評估供電 準經長：若核電廠延役盼全民認同

準經濟部長郭智輝出席崇越石英新廠落成典禮，談及能源問題時表示，台灣是否缺電，在上任後會有完整的報告說明。（記者黃仲裕／攝影）

針對台灣電力問題、核能電廠是否延役等問題，準經濟部長、崇越集團董事長郭智輝昨天表示，已開始拜訪各個產業，尤其對水電有急迫需求的產業，將綜合各界意見評估需要多少電力才能滿足產業需求，上任後會提出完整的報告，目前尚無法判斷核電廠是否延役，若真需要延役，希望取得全民認同。

郭智輝昨天到嘉義縣馬稠後產業園區參加集團旗下的崇越石英新廠落成典禮，接受媒體聯訪時提及台灣的電力問題，他說，16日已開始拜訪各產業，拜訪對象包括企業主、供應鏈 及專業教授，將綜合各界意見，了解台灣是否缺電？需要多少電才能滿足整個產業的需求，希望上任後有一比較好、比較完整的報告來詳細說明。

郭智輝認為，截至目前為止，他個人還無法判斷，若（核電廠）真的需要延役，也希望取得全民的認同。他強調來自民間，會循序漸進來做，目標就是完成「總統指示」和所有用戶與鄰居多溝通，然後在安全無虞下，才可以做決定。

據了解，穩定供電是經濟部長首要任務，而在新內閣520即將上任前，桃園市近日連續3天停電5次，包括桃園、中壢、大園、八德、龍潭、平鎮等區先後遭殃，有的區還是一停再停，引來民怨。

首當其衝的桃園市長張善政 批中央的能源政策荒腔走板，造成意外跳電的現象越來越頻繁，一點都不意外。他並指台電財務不健全，導致系統維護、基礎措施都無法做到位。

令人心驚的是，台電15日的備轉容量率於晚間6時至7時用電尖峰，一度掉到僅剩2.8%；主因為403地震 損壞機組和平電電廠機組未修好，中火兩部機組破管，當天下午大潭新8號號機組同時也跳機，以致全台電力拉警報。

最後，台電將核電廠燒柴油氣渦輪機、水力全開，並且要求有自用發電設備等企業加入發電，驚險把備轉率拉回到6%，躲過一場停電風暴。

產業界關注的是，核三廠1號機即將在今年7月除役，對於產業界殷殷期盼核電延役、重啟核能，如何回應產業界意見，將是經長上任首道課題。此外，經濟部離岸風電區塊開發3-1期、3-2期都面臨艱鉅情勢，如何能順利推動能源轉型，將會是郭智輝一大挑戰。