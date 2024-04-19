觀察站／花5000億強韌電網 不堪雷雨一擊

4月15日全台瀕臨分區限電危機，台電當時緊急向民間大戶買電，並祭出每度12元的天價；至於當天總共花了多少錢買電，台電表示還在計算。(記者黃仲裕／攝影)

台灣發生地震 、或是下暴雨 都不是新鮮事，但這次花蓮強震，加上這幾天的大雨，卻暴露出電力系統韌性不足的缺失。問題是，政府先前不是才編列台幣數千億元預算 ，聲稱要強化台電供電韌性？想不到卻如此「不堪一擊」。台電的韌性是否已強化有待檢驗，但可以確定的是，要不是政府的能源政策搞到要看天吃飯，也不會電力供應捉襟見肘，除了要調漲電價導致萬物皆漲，還得花天價緊急向民間大戶買電。

4月3日花蓮發生大地震，當時只有部分區域發生停電，但沒想到不到兩周時間，15日即發生4個機組跳脫，經濟部長王美花說，都是因為地震餘威所致；至於桃園連續3天無預警停電，她則解釋電纜線很長、設備很多，加上昨天一早又有雷雨，氣候問題導致供電設備故障。

大地震並沒有立即帶來全國限電危機，卻在12天後讓全台差點分區輪流限電，令人難以理解，台電是否有抓緊時間對發電機組完成一遍巡檢，或只是跳脫的機組包括大潭8號機及明潭4、5、6號機，剛好還沒巡檢到？台電有責任說清楚。

台電表示，921大地震後陸續投入經費強化電網安全，並且已有10年台幣5645億元(約174億630萬美元)的強韌電網計畫正在執行，但現在桃園市民應該最納悶，既然這麼多年來都在強化電網，不斷增加投資，為什麼早上來個雷雨就會停電？最根源的問題，恐怕還是電力供應不穩與不足，當時序進入盛夏，這個問題將更加嚴重。

如果不是供電不足，台電也不用在枯水期還得動員「阮囊羞澀」的水庫啟動水力發電救援。問題是，習慣看老天臉色的台電如今已陷入左支右絀的處境，天不降甘霖擔心水庫沒水，不足以隨時配合水力發電，下大雨又擔心電力系統受損，導致停電引發民怨。

台電自評供電穩定度已有明顯改善，10年前每年停電次數有兩萬多次，經過這10年來的強化電網韌性後，去年停電次數縮減至6000多次。以平均數來看，1年365天，平均一天停電超過16次，如果這是改善後表現不錯的停電次數，民眾只想對台電說，「加油，好嗎？」