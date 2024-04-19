我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃金價格屢創新高 在好市多買金條划算嗎？

經濟學人：全球風險 川普回鍋居首

利用BNT採購情報買股套利 東洋內線案前總座等14人起訴

記者李隆揆／台北19日電
士檢偵辦東洋內線交易案，查出前總經理施俊良（中）在洽談代理BNT疫苗前後，乘機買賣權證或通報親友買股，18日被依違反證交法起訴。（本報資料照片）
士檢偵辦東洋內線交易案，查出前總經理施俊良（中）在洽談代理BNT疫苗前後，乘機買賣權證或通報親友買股，18日被依違反證交法起訴。（本報資料照片）

士林地檢署偵辦東洋藥品內線交易案，查出前總經理施俊良等人在洽談代理德國BNT疫苗時，在採購案破局前後，乘機買賣權證或股票，涉及內線交易；另東洋以不實項目發票及餐費發票報稅，逃漏鉅額稅捐，甚至將上億元（台幣，下同）逃稅金占為己有，合計不法所得逾3億元，檢方昨依違反證交法等罪起訴施俊良、前副總屈志源等14人。

士檢指出，上海復星（德國BNT公司大中華地區代理商）2020年與東洋洽談疫苗採購授權事宜，東洋原已取得BNT出具授權書，同年10月宣布重大消息，後因衛福部疾管署只願採購200萬劑疫苗，與上海復星公司提出1000萬劑要求不符，授權案破局。

施俊良是該授權案主要負責人，參與知悉疫苗採購重大消息，屈志源則在授權案中擔任東洋、上海復星公司及疾管署三方主要聯繫窗口，兩人在獲悉重大消息後，分別指示友人購入東洋權證，或是向職員及其親友提供內線交易買股套利，不法所得413萬元。

東洋另與醫院間藥品交易，長期約定須依藥價比例以現金回捐醫院，東洋為轉嫁依法須申報現金捐贈責任，改由東洋將藥品低價銷售給施俊良掌控的環磊公司，由環磊依照東洋與醫院議定之價格售予醫院，再將利潤以環磊名義捐贈給醫院。

士檢調查施俊良處理北醫、萬芳、雙和等醫院藥物銷售及捐贈事宜，竟與職員合謀以不實收據製造金流，將旗下環磊公司款項匯入自己可控帳戶，先向醫院承諾捐出「藥價差額」，以高價賣藥給醫院，再以員工、親友等欲節稅名義，捐出6億餘元款項給醫院，自己私吞2億餘元。檢方另查出東洋以不實項目的發票及餐費等個人發票用於營業費用報稅，藉此逃漏應繳納的稅額，2015年至2021年間侵占共計1億7000多萬元。

東洋公司以聲明回應，檢調起訴前總經理施俊良違反「稅捐稽徵法」案，是東洋公司於2021年底，接獲檢舉並啟動內部調查的案件，之後於2022年3月底，主動向內政部警政署刑事警察局提出告發。東洋公司對於可能不法行為均主動提出調查，並全力配合主管機關與檢調查處。

被施俊良等人看準「藥價差」的三家醫院，遭點名的萬芳醫院、雙和醫院、台北醫學大學附設醫院對此皆回應，對相關案情不了解，配合司法單位調查。

疫苗 BNT 德國

上一則

20歲以下禁菸 穿高中職制服買菸近3成商家未看證件

下一則

觀察站╱兩岸春暖花開？賴清德借重鄭文燦「澳門經驗」?

延伸閱讀

高虹安涉貪案 男友作證補薪沒報稅

高虹安涉貪案 男友作證補薪沒報稅
今年報稅 獲退稅民眾減 須補稅者反增

今年報稅 獲退稅民眾減 須補稅者反增
馬豔青內科與家庭科提醒帶狀皰疹預防和治療

馬豔青內科與家庭科提醒帶狀皰疹預防和治療
美國2000萬人申請延後報稅 史上新高

美國2000萬人申請延後報稅 史上新高

熱門新聞

台南市「康樂街牛肉湯」傳出永久停業的消息，立委林俊憲在臉書貼文「憲在台南」曾拍攝請老闆娘來示範講解喝法，讓「3口湯、1口肉」的口訣和緣故可以一直留存下來。(取自林俊憲臉書)

台南知名「康樂街牛肉湯」 為何永久停業不轉讓

2024-04-12 23:15
網紅「德州媽媽沒有崩潰」12日在臉書貼出黃子佼疑似誘拍女性全裸照片的對話紀錄及錄音，過程中黃不斷以藝術創作為由，勸說女方接受大尺度攝影。（本報資料照片）

黃子佼誘少女全裸拍攝語音曝光 「上一個進來的全脫了」

2024-04-12 21:05
新竹市長高虹安。（報系資料照）

新竹市長高虹安涉貪今出庭 男友李忠庭作證

2024-04-16 20:00
受僱年輕女律師隨事務所王姓主持律師與客戶應酬，王邀黃姓中間人同聚，黃在酒攤間強吻女律師的臉、摸她的鼠蹊部，女律師提告；示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)

台女律師應酬「怕砸老闆的場」 褲頭、襯衫都失守

2024-04-15 02:55
蔣萬安今天上午出席U-sport台北樂運動記者會。記者林麗玉／攝影

藍營要角傳家暴沒開案 蔣萬安這樣說

2024-04-17 09:37
民進黨立委柯建銘(左立者)。(圖／本報系資料照)

民進黨團總召柯建銘質詢到一半 眼睛忽然看不太到

2024-04-18 11:35

超人氣

更多 >
南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷

南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷
防老年失智 這是中年人可做的最好一件事

防老年失智 這是中年人可做的最好一件事
86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭

86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭
南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線

南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線
佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事

佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事