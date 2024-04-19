利用BNT採購情報買股套利 東洋內線案前總座等14人起訴

士檢偵辦東洋內線交易案，查出前總經理施俊良（中）在洽談代理BNT疫苗前後，乘機買賣權證或通報親友買股，18日被依違反證交法起訴。（本報資料照片）

士林地檢署偵辦東洋藥品內線交易案，查出前總經理施俊良等人在洽談代理德國BNT疫苗 時，在採購案破局前後，乘機買賣權證或股票，涉及內線交易；另東洋以不實項目發票及餐費發票報稅，逃漏鉅額稅捐，甚至將上億元（台幣，下同）逃稅金占為己有，合計不法所得逾3億元，檢方昨依違反證交法等罪起訴施俊良、前副總屈志源等14人。

士檢指出，上海復星（德國BNT公司大中華地區代理商）2020年與東洋洽談疫苗採購授權事宜，東洋原已取得BNT出具授權書，同年10月宣布重大消息，後因衛福部疾管署只願採購200萬劑疫苗，與上海復星公司提出1000萬劑要求不符，授權案破局。

施俊良是該授權案主要負責人，參與知悉疫苗採購重大消息，屈志源則在授權案中擔任東洋、上海復星公司及疾管署三方主要聯繫窗口，兩人在獲悉重大消息後，分別指示友人購入東洋權證，或是向職員及其親友提供內線交易買股套利，不法所得413萬元。

東洋另與醫院間藥品交易，長期約定須依藥價比例以現金回捐醫院，東洋為轉嫁依法須申報現金捐贈責任，改由東洋將藥品低價銷售給施俊良掌控的環磊公司，由環磊依照東洋與醫院議定之價格售予醫院，再將利潤以環磊名義捐贈給醫院。

士檢調查施俊良處理北醫、萬芳、雙和等醫院藥物銷售及捐贈事宜，竟與職員合謀以不實收據製造金流，將旗下環磊公司款項匯入自己可控帳戶，先向醫院承諾捐出「藥價差額」，以高價賣藥給醫院，再以員工、親友等欲節稅名義，捐出6億餘元款項給醫院，自己私吞2億餘元。檢方另查出東洋以不實項目的發票及餐費等個人發票用於營業費用報稅，藉此逃漏應繳納的稅額，2015年至2021年間侵占共計1億7000多萬元。

東洋公司以聲明回應，檢調起訴前總經理施俊良違反「稅捐稽徵法」案，是東洋公司於2021年底，接獲檢舉並啟動內部調查的案件，之後於2022年3月底，主動向內政部警政署刑事警察局提出告發。東洋公司對於可能不法行為均主動提出調查，並全力配合主管機關與檢調查處。

被施俊良等人看準「藥價差」的三家醫院，遭點名的萬芳醫院、雙和醫院、台北醫學大學附設醫院對此皆回應，對相關案情不了解，配合司法單位調查。