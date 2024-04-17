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建啤割地審議爆口角 文資人士：甩鍋北市府

台灣新聞組／台北17日電
兩派相爭 內政部國土署昨審議建啤都市計畫變更案，反對「割地」的民間團體，與支持割地給北科大的校友皆與會陳述意見，雙方一度爆發口角。(記者杜建重／攝影)
兩派相爭 內政部國土署昨審議建啤都市計畫變更案，反對「割地」的民間團體，與支持割地給北科大的校友皆與會陳述意見，雙方一度爆發口角。(記者杜建重／攝影)

台北市市定古蹟「建國啤酒廠」欲變更為北科大學校用地引發爭議，內政部國土署昨審議建啤都市計畫變更案，反對「割地」的民間團體，與支持割地給北科大的校友皆與會陳述意見，雙方一度爆發口角，立委王鴻薇與王世堅也到場聲援，最後決議將彙整各界意見組成專案小組再行討論，並將相關計畫送北市文資審議與釐清。

不過北市前文資委員陳彥良認為，整件事很像是個政治局，民進黨政府選前先答允幫北科大爭地，選後就甩鍋給北市府扛責，稱是程序問題，不得不退回給北市府處理，罪人就讓北市府去當，最後輸家是很可能已給了綠營好處的北科大。

兩派人馬昨各自在國土署的大門兩側呼口號表達立場，王鴻薇也到場聲援反對建啤割地給北科大，痛批行政院、內政部一意孤行。

反割地的民團也說，建國啤酒廠極具發展文化觀光潛力，自2000年指定古蹟並保存包括生產線設備後，一直朝產業文化園區方向努力，若「活古蹟」被割地，簡直遭判死刑。

北科大校長王錫福則發聲明，強調將有專業團隊維護建啤校地，加上建築系三分之一的老師具有歷史建築修復專長，希望建啤校地不只是文化資產維護的活教材，更希望建構守護城市歷史文化的使命感。

民進黨立委王世堅認為，歷史建物保存固然重要，但不能無限上綱，不然城市都不用發展了。推廣啤酒文化很好，但推動啤酒是酒促妹的責任，國家有更重要、嚴肅的事情，投資教育就是投資未來，所以政府才會幫北科大找地。不過王世堅的發言，引發在地里長不滿，雙方一度爆發口角。

歷經約兩小時審議，國土署表示，決議組成專案小組再行討論；也請教育部與北科大積極回應文資保存及台酒產業發展議題，補充校地未來發展具體內容，以提高本案可行性。

台北市長蔣萬安說，北市府已協助都市計畫變更審議，據他了解，後來中央介入協調，會再召開會議審查；至於包括修復再利用的執行，都會依文資法程序處理。

國土署審議建國啤酒廠都市計畫案，北科大校友與支持割地者坐在大門口表達訴求。 (記...
國土署審議建國啤酒廠都市計畫案，北科大校友與支持割地者坐在大門口表達訴求。 (記者杜建重／攝影)

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