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開全台離島先例 小琉球3潮間帶 7月起收海洋保育費

記者劉星君、潘欣中／屏東即時報導
為減輕屏東小琉球環境和生態負荷，縣府7月1日起在三處潮間帶收費每人60元。(圖／屏東縣政府提供)
為減輕屏東小琉球環境和生態負荷，縣府7月1日起在三處潮間帶收費每人60元。(圖／屏東縣政府提供)

7月起進入小琉球三處潮間帶要收費了。屏東縣府公告五處潮間帶為需專業導覽員帶入的自然人文生態景觀區，其中杉福、漁埕尾、肚仔坪三處列保育示範區，除同一時間上限300人，進入還要收取每人60元海洋保育費，成為全國首個收觀光保育費的離島鄉鎮。

疫情期間外，小琉球登島遊客年破百萬，雖帶來觀光財，也衝擊環境生態。縣府2019年起委託中山大學海洋事務研究所調查，發現在觀光發展和氣候變遷下，潮間帶海洋生物明顯衰退，去年再委託中山大學調查，2020年起啟動人流管制機制的杉福、漁埕尾、肚仔坪三處潮間帶生態，大型底棲無脊椎動物密度雖有穩定回升，但恢復速度緩慢。

縣府說，生態要恢復過去水準還有很長一段路，需政府持續投資及民間協力，持續加強遊客和業者的管理及教育，生態則需持續監測與復育，因此公告杉福等三處潮間帶為保育示範區，同時段上限300人，僅能行走在規畫路線上，每年12月至隔年3為休養期，遊客禁入，4月1日至6月15日為繁殖期，夜間8時至隔日清晨5時禁入，6月16日至11月30日可夜間導覽，需用紅光燈。

小琉球近年因過量遊客，潮間帶和珊瑚礁生態均有程度不等的衰退，縣府前年6月即召開漁業及保育小平台會議討論觀光保育議題，據中山大學調查，97%遊客接受收費60元，9成導覽解說員支持，去年說明會上雖有反對聲音，但民間團體多支持使用者付費。縣府決定今年暑假實施，專款專用於宣導觀光保育、保育教育解說、調查及復育生態資源等。

小琉球收取海洋保育費是循「霧台模式」，屏東縣府2020年在阿禮、大武部落及神山瀑布畫設自然人文生態景觀區，須由導覽員帶領才能進入，搭配部落推出遊程，收費就包括60元保育費。交旅處說，霧台自觀區迄今保育費累積381萬8040元。

觀光 氣候變遷 疫情

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