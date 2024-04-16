北投溫泉酸廢水1年1200萬噸入河 汙染農田魚蝦亡

環團指出，北投每年約有1200萬噸酸性溫泉廢水排放。圖為北投五分港溪與周邊農田。(記者林伯東／攝影)

台灣被稱為溫泉寶島，環團卻指出溫泉廢水已嚴重汙染河川，每年約有1200萬噸、pH值3至5的北投酸性溫泉廢水排放到河川，造成圳溝魚蝦死亡，農田也遭汙染，不利稻米生長。環團呼籲中央及地方政府應以「水汙染防治法」管制溫泉廢水，並盡速修改溫泉法。

據統計，台北市自來水事業處在北投區的白磺溫泉供應量，2022年為1200萬噸，相當於每年有相同數量的溫泉廢水排入河川；以奧運 標準游泳池2500公噸為標準，等同每年有4800座酸性事業廢水排入北投區河川。

台北市最美河川文化推廣協會表示，過去水管拉線複查且不完善，多數業者隨意將溫泉廢水排至下游，儘管台北市政府稱強調新建的溫泉會館業者，都要做接管處理，卻未明訂期程，主管機關經濟部及環境部也僅稱已依照「溫泉法」管制。

推廣協會說明，溫泉法所稱的溫泉，指地下湧出或稱取符合溫泉標準的溫水、冷水，或地熱混合後符合溫泉標準的溫水，但目前北投溫泉業者提供的「白磺泉」，是在硫磺谷泉源區鑽鑿地熱井，引出地熱後，將上游的乾淨水源或自來水導入混合井內，混合加溫所形成的人工溫泉。

推廣協會指出，從北到南都有溫泉，國家雖訂定溫泉法規範，但全台80%的酸性溫泉都集中在北投，導致當地溫泉廢水汙染特別嚴重。因北投「白磺泉」屬北市自來水事業處製造的人工溫泉，不應以溫泉法規範溫泉廢水，而應採水汙染防治法。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉表示，溫泉業者每日能排放的溫泉廢水量約60噸，負責放流水質監測的環境部，僅查核水質中的毛髮及導電度，積極度不足。她以關渡五分港溪為例，原本周遭生態豐富，卻因溫泉廢水酸性太高，含懸浮固體、大腸桿菌等汙染物，不僅圳溝魚蝦死亡，溫泉廢水流經的農田也遭汙染。

環團強調，絕非反對發展溫泉觀光 業，建議主管機關應盡快處理酸性溫泉水排放破壞河川生態等問題，也委請專家學者調查人工溫泉對河川生態體系的破壞情形。