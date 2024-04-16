台中燒肉店牛肉、醬料過期 違反食安法重罰

台中西屯的和牛EMPEROR燒肉店內被查獲囤積過期牛肉，業者聲明供「員工教育訓練」。台中市衛生局長曾梓展昨天說，過期肉都在營業場所內，已違反食安法，將逐項開罰，本案將發放吹哨者獎金。昨有7至8名消費者申訴，擔心吃到過期肉品，也有人吃了拉肚子。店內員工表示，不便說明，昨晚已不營業。

台中市法制局昨天有7至8人申訴，消費者表示3、4月曾到該店消費，消費金額數千元到上萬元不等，質疑吃到過期肉品，也有人表示吃完拉肚子，要求業者負責。市府表示，將移請主辦機關衛生局處理，後續將請業者說明。

曾梓展昨在議會表示，經統計過期牛肉18箱共219塊，重量都不同，冷麵24箱60包，還有11盒味噌、日韓豆瓣醬、昆布高湯、蜂蜜檸檬濃縮汁、石榴濃縮飲料等各1至2瓶，過期3到5個月。

曾梓展說，依據食安法15條規定，在營業場所查獲囤積過期肉品、食材，可開罰6萬元至2億元不等罰鍰，將依照查獲的食材與數量重罰；這些食材都放在使用區，推測為使用中，目前未查獲擅改標籤，若有改標嫌疑將移送檢調偵辦。業者聲明過期肉是教育訓練用，曾梓展說，他高度懷疑，將約談業者到案說明釐清。

食安處表示，稽查人員在冷凍庫查獲過期牛肉，還有醬料、冷麵、果汁也過期，儲存處就在店內作業使用區，足以認定是營業使用；稽查人員已查扣該店進貨資料，將通知負責人陳述說明；該店開張僅7個月，為何有為數不少過期食材，將再深入了解。

業者前晚在臉書 發文，強調過期肉為訓練使用，與營業用肉品不同。昨天記者再致電，店內人員表示不便說明，昨晚已不營業。