新聞眼／昔救台北機廠 綠忘了昨日之我？

台北市市定古蹟「建國啤酒廠」6年前原計畫變更為文化園區，但後來決定變更為台北科技大學用地。(本報資料照片)

創建於1919年的建國啤酒廠與台北市同歲，2000年獲指定為市定古蹟 。可嘆它與晚了11年創建、2015年才獲指定為國定古蹟的台北機廠相比，在政治撥弄與利益盤算下命運顯然坎坷許多，如今就看曾為文資喉舌的政治人物們，會否再以同等標準來搶救建啤。

在馬政府時代，當時台鐵 規畫位處台北市精華地帶的台北機廠部分用地開發作為商業用途，當年時任民進黨 立委管碧玲、鄭麗君極力要求台鐵與文化部要將台北機廠進行全區保留，果然在綠委高度關注下，獲全區保留為古蹟，管碧玲更一度興奮地稱「真想要裸奔！」鄭麗君後來擔任文化部長後，立法院通過文化基本法，文資團體見行政院版本的文基法未將長年提倡的「國家重大計畫文化影響評估」入法，經鄭麗君建議將相關字樣列入文基法，避免政府歷年拿都市計畫法「配合重大設施」當令箭，造成可能的文化傷害。

然而，當年在野的綠營傾全力把可能被開發的台北機廠變成國定古蹟，如今建啤案鬧得沸沸揚揚，行政院在公有文資計畫已定下，硬是為了他人利益從中搶奪，讓原本大有機會成為全球罕見「活古蹟」珍寶的建啤，葬送在私人關係與不可說的各種交換中。

可悲的是，民進黨如今成為執政黨，曾經為文資喉舌的眾家綠委，對行政院介入後的建啤案幾未作聲，顯然是雙標再現，理當主動保護文資的文化部也始終不干己事貌，浪費了前人爭取來的文基法。

此案罔顧程序正義，但台北市政府更是軟弱，面對底下文資遭橫奪，在去年就表示願意配合中央，當中央未依程序先經市府審議，也未大張旗鼓抗議。

可想見的是，倘若中央與地方政府仍然不積極面對，一旦今天內政部「橫材入灶」，文資團體必會提起行政訴訟，指出連串程序疏失。

鄭麗君向來受文資界信任擁護，即將擔任行政院副院長的她，面對建啤案是否仍能做「昨日之我」，或也沉淪在這利益爛帳中？將是她也是新內閣一大考驗。