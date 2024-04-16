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新聞眼／昔救台北機廠 綠忘了昨日之我？

記者 何定照
台北市市定古蹟「建國啤酒廠」6年前原計畫變更為文化園區，但後來決定變更為台北科技大學用地。(本報資料照片)
台北市市定古蹟「建國啤酒廠」6年前原計畫變更為文化園區，但後來決定變更為台北科技大學用地。(本報資料照片)

創建於1919年的建國啤酒廠與台北市同歲，2000年獲指定為市定古蹟。可嘆它與晚了11年創建、2015年才獲指定為國定古蹟的台北機廠相比，在政治撥弄與利益盤算下命運顯然坎坷許多，如今就看曾為文資喉舌的政治人物們，會否再以同等標準來搶救建啤。

在馬政府時代，當時台鐵規畫位處台北市精華地帶的台北機廠部分用地開發作為商業用途，當年時任民進黨立委管碧玲、鄭麗君極力要求台鐵與文化部要將台北機廠進行全區保留，果然在綠委高度關注下，獲全區保留為古蹟，管碧玲更一度興奮地稱「真想要裸奔！」鄭麗君後來擔任文化部長後，立法院通過文化基本法，文資團體見行政院版本的文基法未將長年提倡的「國家重大計畫文化影響評估」入法，經鄭麗君建議將相關字樣列入文基法，避免政府歷年拿都市計畫法「配合重大設施」當令箭，造成可能的文化傷害。

然而，當年在野的綠營傾全力把可能被開發的台北機廠變成國定古蹟，如今建啤案鬧得沸沸揚揚，行政院在公有文資計畫已定下，硬是為了他人利益從中搶奪，讓原本大有機會成為全球罕見「活古蹟」珍寶的建啤，葬送在私人關係與不可說的各種交換中。

可悲的是，民進黨如今成為執政黨，曾經為文資喉舌的眾家綠委，對行政院介入後的建啤案幾未作聲，顯然是雙標再現，理當主動保護文資的文化部也始終不干己事貌，浪費了前人爭取來的文基法。

此案罔顧程序正義，但台北市政府更是軟弱，面對底下文資遭橫奪，在去年就表示願意配合中央，當中央未依程序先經市府審議，也未大張旗鼓抗議。

可想見的是，倘若中央與地方政府仍然不積極面對，一旦今天內政部「橫材入灶」，文資團體必會提起行政訴訟，指出連串程序疏失。

鄭麗君向來受文資界信任擁護，即將擔任行政院副院長的她，面對建啤案是否仍能做「昨日之我」，或也沉淪在這利益爛帳中？將是她也是新內閣一大考驗。

古蹟 台鐵 民進黨

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