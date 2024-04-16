「活古蹟判死」…建啤割地案 北科大：蔡賴柯蔣都支持

建國啤酒廠古蹟內部的貯酒桶槽原貌。（本報資料照片）

國民黨立委王鴻薇與民間團體昨天舉行記者會，痛批行政院副院長鄭文燦竟以一人意志，推翻建國啤酒廠的文化園區規畫案，內政部 於五二○前應暫緩審查建啤擬割地給台北科技大學的都市計畫案。

學者更批評，建啤「活古蹟 」在都計法下被割地，簡直遭判「死刑」。

內政部國土管理署今天將審議建啤都計案，王鴻薇今與地方團體、民間人士前往國土署大門口抗議，請行政院、內政部懸崖勒馬。

王鴻薇昨指出，鄭文燦擔任行政院副院長後，竟以一個人的意志接受北科大校友會遊說，推翻之前的規畫案；大學校舍全台都有，但只有建啤是百年古蹟啤酒廠。她認為鄭文燦即將下台，不應在五二○新政府上台前通過這個極具爭議的變更案，政府應給百年活古蹟一條活路。

文化大學景觀學系系主任郭瓊瑩表示，內政部在行政院指示下，以都市計畫法第27條「為配合中央興建之重大設施」審議，「學校算是重大設施嗎？」她認為內政部根本在硬拗，「學校校地可以有其他替代方案，建啤沒有替代方案」。

郭瓊瑩指出，內政部於2018年就通過都計變更為可商業使用的「特定專用區」，古蹟修復及再利用計畫也由北市文資審議委員會通過，都朝擁有「活文資」的啤酒文化園區進行，行政院卻不顧文資活路，硬搶地給北科大，在法令使用和文資對待等都做了最壞示範。

她表示，各國知名品牌啤酒廠如札榥、海尼根、百威、米勒等，都保存現地工廠，以傳統工法釀造啤酒，有的更結合觀光旅遊、複合式餐飲，成為進階式啤酒文化園區、創生基地，最重要的是持續傳承。

郭瓊瑩感嘆，可惜建啤這全球罕見的活古蹟，又位於首都中心且在昔日鐵道產業廊帶上，政府卻不重視這珍寶。

政治大學地政學系兼任教授徐世榮也表示，不能亂用都計法第27條的「重大設施」，且內政部都計審議前仍須先經北市都市計畫委員會審議，通過後依法舉行說明會詳述計畫內容，否則就是行政程序不完備。

台灣歷史資源經理學會副理事長黃俊達提到，內政部若今天強勢通過都計審議，未來接受專家建議，將走都市計畫法行政訴訟，讓中央不能濫用都計法第27條，隨意以「重大建設」為名，處理相關案件。

台北科技大學昨發表聲明強調願以全校之力，承擔建啤文資修復及活化重任，更指獲蔡總統、副總統賴清德 、行政院副院長鄭文燦、台北市前後任市長柯文哲、蔣萬安等支持，並點名相關利益團體，「不要被其身後的龐大商業利益蒙蔽、平白浪費公帑」。

行政院長陳建仁昨表示，北市府於規畫過程中曾改變原本的規畫，台酒跟北市府未完成法定程序，政院才召集相關部會，會同北市府共商最好解決方案；希望台酒土地能夠有所開發，酒廠建築、文資都能夠保存，會繼續再努力協商。