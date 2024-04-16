我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層

中國經濟收縮「窮人買不起 中產不敢買」 社會消費恐下沉

「活古蹟判死」…建啤割地案 北科大：蔡賴柯蔣都支持

記者張睿廷、何定照／台北16日電
建國啤酒廠古蹟內部的貯酒桶槽原貌。（本報資料照片）
建國啤酒廠古蹟內部的貯酒桶槽原貌。（本報資料照片）

國民黨立委王鴻薇與民間團體昨天舉行記者會，痛批行政院副院長鄭文燦竟以一人意志，推翻建國啤酒廠的文化園區規畫案，內政部於五二○前應暫緩審查建啤擬割地給台北科技大學的都市計畫案。

學者更批評，建啤「活古蹟」在都計法下被割地，簡直遭判「死刑」。

內政部國土管理署今天將審議建啤都計案，王鴻薇今與地方團體、民間人士前往國土署大門口抗議，請行政院、內政部懸崖勒馬。

王鴻薇昨指出，鄭文燦擔任行政院副院長後，竟以一個人的意志接受北科大校友會遊說，推翻之前的規畫案；大學校舍全台都有，但只有建啤是百年古蹟啤酒廠。她認為鄭文燦即將下台，不應在五二○新政府上台前通過這個極具爭議的變更案，政府應給百年活古蹟一條活路。

文化大學景觀學系系主任郭瓊瑩表示，內政部在行政院指示下，以都市計畫法第27條「為配合中央興建之重大設施」審議，「學校算是重大設施嗎？」她認為內政部根本在硬拗，「學校校地可以有其他替代方案，建啤沒有替代方案」。

郭瓊瑩指出，內政部於2018年就通過都計變更為可商業使用的「特定專用區」，古蹟修復及再利用計畫也由北市文資審議委員會通過，都朝擁有「活文資」的啤酒文化園區進行，行政院卻不顧文資活路，硬搶地給北科大，在法令使用和文資對待等都做了最壞示範。

她表示，各國知名品牌啤酒廠如札榥、海尼根、百威、米勒等，都保存現地工廠，以傳統工法釀造啤酒，有的更結合觀光旅遊、複合式餐飲，成為進階式啤酒文化園區、創生基地，最重要的是持續傳承。

郭瓊瑩感嘆，可惜建啤這全球罕見的活古蹟，又位於首都中心且在昔日鐵道產業廊帶上，政府卻不重視這珍寶。

政治大學地政學系兼任教授徐世榮也表示，不能亂用都計法第27條的「重大設施」，且內政部都計審議前仍須先經北市都市計畫委員會審議，通過後依法舉行說明會詳述計畫內容，否則就是行政程序不完備。

台灣歷史資源經理學會副理事長黃俊達提到，內政部若今天強勢通過都計審議，未來接受專家建議，將走都市計畫法行政訴訟，讓中央不能濫用都計法第27條，隨意以「重大建設」為名，處理相關案件。

台北科技大學昨發表聲明強調願以全校之力，承擔建啤文資修復及活化重任，更指獲蔡總統、副總統賴清德、行政院副院長鄭文燦、台北市前後任市長柯文哲、蔣萬安等支持，並點名相關利益團體，「不要被其身後的龐大商業利益蒙蔽、平白浪費公帑」。

行政院長陳建仁昨表示，北市府於規畫過程中曾改變原本的規畫，台酒跟北市府未完成法定程序，政院才召集相關部會，會同北市府共商最好解決方案；希望台酒土地能夠有所開發，酒廠建築、文資都能夠保存，會繼續再努力協商。

內政部 古蹟 賴清德

上一則

新聞評論／「我很累」法官之死 蔡政府務虛司改苦果

下一則

台電大跳機、入夜沒光電 北台險大停電 還好台積神救援

延伸閱讀

建國啤酒廠古蹟擬變北科大校地 民團轟鄭文燦主導

建國啤酒廠古蹟擬變北科大校地 民團轟鄭文燦主導
民進黨地方黨部主委改選 新北強強相爭 鄭文燦也是變數

民進黨地方黨部主委改選 新北強強相爭 鄭文燦也是變數
新聞眼／強行變更地目 扼殺文化園區誕生

新聞眼／強行變更地目 扼殺文化園區誕生
派系角力？鄭文燦、林佳龍未入閣

派系角力？鄭文燦、林佳龍未入閣

熱門新聞

中共總書記習近平（右）和前總統馬英九（左）重演世紀之握。（聯合新聞網影音）

馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變

2024-04-10 06:06
台南市「康樂街牛肉湯」傳出永久停業的消息，立委林俊憲在臉書貼文「憲在台南」曾拍攝請老闆娘來示範講解喝法，讓「3口湯、1口肉」的口訣和緣故可以一直留存下來。(取自林俊憲臉書)

台南知名「康樂街牛肉湯」 為何永久停業不轉讓

2024-04-12 23:15
中共總書記習近平（右）和台前總統馬英九（左）重演世紀之握。（記者廖士鋒／攝影）

馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了

2024-04-10 05:02
前總統馬英九在北京大學的座談會上，盛讚北大把他名字寫對了。（記者廖士鋒／攝影）

馬英九訪北京大學 盛讚「我的名字只有你們寫對了」

2024-04-09 07:38
0403花蓮大地震，特搜人員挺進花蓮小錐麓步道災區，將連男遺體搬運送上救護車。圖／屏東縣消防局提供

遇地震丈夫遭巨石活埋獨缺左手臂 妻女拜託搜救隊順利找回

2024-04-08 12:36
網紅「德州媽媽沒有崩潰」12日在臉書貼出黃子佼疑似誘拍女性全裸照片的對話紀錄及錄音，過程中黃不斷以藝術創作為由，勸說女方接受大尺度攝影。（本報資料照片）

黃子佼誘少女全裸拍攝語音曝光 「上一個進來的全脫了」

2024-04-12 21:05

超人氣

更多 >
花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你

花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你
4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們

4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們
他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖

他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖
這血型最怕被問這題 4血型「容易緊張」情境曝光

這血型最怕被問這題 4血型「容易緊張」情境曝光
超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家