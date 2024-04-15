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建國啤酒廠古蹟擬變北科大校地 民團轟鄭文燦主導

記者張睿廷／台北15日電
北市市定古蹟「建國啤酒廠」原計畫變更為文化園區，後來轉彎要變更為北科大用地，將由內政部都市計畫審議。(記者林俊良／攝影)
北市市定古蹟「建國啤酒廠」原計畫變更為文化園區，後來轉彎要變更為北科大用地，將由內政部都市計畫審議。(記者林俊良／攝影)

台北市市定古蹟「建國啤酒廠」六年前原計畫變更為文化園區，但後來決定變更為台北科技大學用地，將由內政部都市計畫審議；民間團體指控是行政院副院長鄭文燦及政務委員張景森介入，才讓土地用途急轉彎；民團質疑北科大一方面稱用地不足，又將校舍租給汽車展示中心，此案可能「掛羊頭賣狗肉」，以增校舍用地為名、行商業用途之實。

建國啤酒廠2018年曾與北市府談好要改建為啤酒文化園區，內政部也審議通過。不過，北市府於兩個月後改變心意，要求酒廠須提供兩棟建物給市府，導致該案卡關；隔年1月，張景森帶北科大校方訪視園區，表示將要求市府將回饋用地變更為北科大校園用地。

據了解，當時台灣菸酒公司董事長丁彥哲表示「寸土不讓」，獲時任行政院長蘇貞昌力挺，但鄭文燦去年接任行政院副院長後撤銷原案，重新討論後欲將建國啤酒廠變更為大學用地，鄭文燦還親自主持會議。北科大校友會網站更直接寫明，鄭文燦表示「本案將由中央按照都市計畫法逕為變更，一部分變更為大專用地，直接由國產署撥用給北科大，將來保留出入口在八德路，做為新校區出入口」。

台灣菸酒公司台北啤酒工廠工會理事長吳國良批評，北科大在台北擁有多筆土地，學校缺教室應是將原有大樓變更為教室，而不是作為商業用途營利再喊缺地來割古蹟。

台灣歷史資源經理學會副理事長黃俊達指出，建國啤酒廠按行政院計畫遭切割後，北科大將可於園區內興建一棟29層樓高大樓，全作校舍還是將部分樓層作商業用途皆未對外說明，「政府美其名是照顧古蹟，實際上校方有可能藉由商業模式來獲得利益」。

內政部16日將啟動都市計畫審議。地方人近來流出一份疑似校方內部文件，內容提到「內政部本月將進行公展由工業用地變更為大學用地，期望能於近期完成並於暑假進行使用，紓解學校空間不足」。

國民黨立委王鴻薇說，桃園農工改隸北科大是鄭文燦任桃園市長時一手促成，原本桃園農工時期存在的日式宿舍在北科大接手後付之一炬，北科大維護古蹟的意願與能力令人懷疑；她說，北科大近年接連頒發榮譽校友給總統當選人賴清德、鄭文燦，北科大上市櫃校友眾多，行政院在內閣改組前積極推動此案，令人不禁懷疑是否有北科大校友為民進黨高官金主。

古蹟 內政部 賴清德

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