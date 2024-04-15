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震後失聯 新加坡夫妻仍未尋獲 搜救暫停

記者王思慧／花蓮15日電
太魯閣國家公園砂卡礑步道仍有新加坡夫妻失聯，家屬14日在砂卡礑步道上的橋面辦招魂法會，縣長徐榛蔚（左一）慰問家屬。(圖／花蓮縣政府提供)
太魯閣國家公園砂卡礑步道仍有新加坡夫妻失聯，家屬14日在砂卡礑步道上的橋面辦招魂法會，縣長徐榛蔚（左一）慰問家屬。(圖／花蓮縣政府提供)

花蓮強震至今失聯只剩下新加坡夫妻，家屬昨天強忍悲傷，在砂卡礑步道上的橋面舉辦招魂法會，家屬哭著喊夫妻名字，希望將魂魄帶回家中安息，場面哀戚。花蓮縣消防局表示，砂卡礑步道內仍有落石，考量搜救人員的安全，與家屬協議後，即日起暫停搜救行動。

本月3日早上，一對澳洲籍新加坡夫妻前往太魯閣園區遊玩，地震後失聯，根據監視器影像，2人搭乘觀光巴士在砂卡礑站下車，還有遊客在地震前疑似拍到他們身影。消防局搜救小組根據時間判斷，2人可能在砂卡礑步道約1.5公里處的五間屋附近。

縣長徐榛蔚昨天與民政處長明良臻、消防局長吳兆遠、消防局特搜大隊等人，參與家屬的招魂法會，同感萬分不捨及悲痛。徐慰問家屬，也請家屬保重，願罹難者安息、生者安心，更祈求神仙佛聖諸佛菩薩，幫助接引罹難者離苦得樂，場面哀戚。

震災到目前為止有17人死亡，新加坡夫妻疑似在砂卡礑步道遭土石活埋，特搜大隊人員近日與太魯閣當地義消、搜救犬積極搜索，但前天上午搜救人員通過2.2公里第二崩壁時，又遇到落石大崩塌，所幸全員跳入溪水中避難，全數平安。

消防局表示，近日因餘震不斷發生，砂卡礑步道內仍有多處土石陸續崩塌掉落，為顧及搜救人員生命之安全，目前災區不適宜進入搜尋，也與家屬協議後同意即日起暫停搜救行動，待災區內部無危險之虞，且有明確新事證發現後，再啟動搜救行動。

另外，天王星大樓昨天已拆到4樓，花蓮縣府建設處水利科長張世佳說，天王星大樓整體剩下4分之1，由於樓層沒有那麼高，昨天移除花崗街方向的鋼構支撐，採左右往中間方式拆除，預計17、18日可以拆完，工程進度在預期內。大樓裡疑似還有2隻貓，工作人員拆除期間會持續留意貓的動向。

至於拆大樓時，有傷及後方的日式建築，建設處表示，大樓拆除都有保護措施，波及周邊損失部分，會用善款給予相關補償。

花蓮縣消防局人員13日在砂卡礑步道搜救時，遇到大崩塌落石，趕緊跳入溪中避難。(圖...
花蓮縣消防局人員13日在砂卡礑步道搜救時，遇到大崩塌落石，趕緊跳入溪中避難。(圖／花蓮縣政府提供)

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