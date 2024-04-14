我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華婦持旅遊簽證來美帶孫 海關質疑打黑工

聯合航空取消3架美國-中東班機 法航14日停飛以色列

法官之死 掀司法院長下台聲浪 法官怒：許宗力空話卸責

記者曾健祐、蕭白雪／台北14日電
士林地院法官李昭然之死引發基層怒火，司法院長許宗力（圖）前晚寫給法官一封上千字信件，被法官認為根本是推卸責任的長文。(本報資料照片)
士林地院法官李昭然之死引發基層怒火，司法院長許宗力（圖）前晚寫給法官一封上千字信件，被法官認為根本是推卸責任的長文。(本報資料照片)

士林地院法官李昭然因不堪工作壓力離世，司法圈哀悼外，更引爆法官長年來面對案件量益增、管考卻趨嚴的怒火，法官論壇日前砲聲隆隆指向司法院，司法院長許宗力當晚發出「給法官的一封信」，結果引發更多法官怒火，有法官批，1000多字的內容約有900字在推卸責任，其他內容更是空話，絲毫看不到解決當下困境的方法與誠意。

法官論壇上更有法官秀出近四任司法院長任期間，法官人數與案件數，直接打臉許宗力，直指許宗力在歷任法官人力增加百分比，敬陪末座。法官反諷許宗力信中所言，顯與客觀事證不符，難認屬實，應該發揮「周處除三害」精神，除了下詔罪己，並讓各法院限量分案。

法官論壇上有篇「給司法院長的一些數字」文章，拿出近五任司法院長任內的表現做比較，其中翁岳生院長八年任內，法官人數增加313人，增加比率達22.96%最多，其次是賴浩敏六年任內，也增加228人、增幅12.3%；連任期只有三年的賴英照，都增加167人、增幅9.9%；對照許宗力過去七年，法官人數只增加125人，增加6%。

發文者直指，不論是絕對增加的數字或是增加的百分比，許宗力在法官人力的努力上，都是歷來司法院長最低。法官也彙整出，2016年許宗力上任時，當年總新收案量是313萬4394件，去年已成長到387萬6060件，案件量增加23.66%。

李昭然之死，點燃基層法官對工作量過重的怒火，更掀開這幾年大法官為基層法官、檢察官增加大量案件的實際效應。不管是為販毒者減刑、放寬再審事由、增加上訴三審的案件，都讓法官工作負擔更加沉重。

法官論壇有人指出，法官過勞根本亂源是憲法法庭大法官，不用管現實上是否確有足夠資源，只會自詡人權美名，亂慷法官之慨，大法官說得輕鬆，但湧入法院聲請減刑的案件卻難以計算，反正不是大法官自己做，高興就隨便開小門，法官就要做到死，真的很可悲。

面對司法院不僅政策上廣開訴訟案源、欠缺政策評估，在許宗力回應法官怒火的洋洋灑灑長文，卻看不到任何檢討或改善之道，更對法官協會提出司法院應在一個月內提出減輕法官工作負擔的具體措施，沒有任何回應。

有法官形容，許宗力的回應信不僅無助撫平李法官之死帶來的傷痛，更像這幾年司法院最擅長的卸責文，這樣司法行政高層，只能提醒大家，「案件是國家的，命是自己的」。

大法官

上一則

黑胡椒粒研磨古月粉 也驗出蘇丹紅 630公斤賣到5縣市

下一則

內閣被批獨老南 賴清德：用人唯才 守護國家

延伸閱讀

台版柬埔寨案法官疑過勞墜樓亡 怒火燒向司法院

台版柬埔寨案法官疑過勞墜樓亡 怒火燒向司法院
傳謝長廷將掌司法院 綠稱絕對夠格 藍委憂逼死法官

傳謝長廷將掌司法院 綠稱絕對夠格 藍委憂逼死法官
「正義要成本」不滿國家鼓勵興訟 法官怒工作量難負荷

「正義要成本」不滿國家鼓勵興訟 法官怒工作量難負荷
傳謝長廷將掌司法院 藍委憂逼死法官

傳謝長廷將掌司法院 藍委憂逼死法官

熱門新聞

中共總書記習近平（右）和前總統馬英九（左）重演世紀之握。（聯合新聞網影音）

馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變

2024-04-10 06:06
中共總書記習近平（右）和台前總統馬英九（左）重演世紀之握。（記者廖士鋒／攝影）

馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了

2024-04-10 05:02
台南市「康樂街牛肉湯」傳出永久停業的消息，立委林俊憲在臉書貼文「憲在台南」曾拍攝請老闆娘來示範講解喝法，讓「3口湯、1口肉」的口訣和緣故可以一直留存下來。(取自林俊憲臉書)

台南知名「康樂街牛肉湯」 為何永久停業不轉讓

2024-04-12 23:15
前總統馬英九在北京大學的座談會上，盛讚北大把他名字寫對了。（記者廖士鋒／攝影）

馬英九訪北京大學 盛讚「我的名字只有你們寫對了」

2024-04-09 07:38
0403花蓮大地震，特搜人員挺進花蓮小錐麓步道災區，將連男遺體搬運送上救護車。圖／屏東縣消防局提供

遇地震丈夫遭巨石活埋獨缺左手臂 妻女拜託搜救隊順利找回

2024-04-08 12:36
網紅「德州媽媽沒有崩潰」12日在臉書貼出黃子佼疑似誘拍女性全裸照片的對話紀錄及錄音，過程中黃不斷以藝術創作為由，勸說女方接受大尺度攝影。（本報資料照片）

黃子佼誘少女全裸拍攝語音曝光 「上一個進來的全脫了」

2024-04-12 21:05

超人氣

更多 >
奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣

奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣
在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定

在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定
洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次

洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次
紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區

紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區
全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房

全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房