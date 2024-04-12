新聞評論／失控教改30年蒼白 台灣賠上一個世代

中研院前院長李遠哲當年主導教改。(本報資料照片)

從1994年的「410教改大遊行」迄今，台灣教改正好滿30年。30年來教改爭議不斷：廣設高中大學的結果，「大學生滿街跑」已成教改失敗的同義詞；到今年7月，將有15所大專關門走入歷史。少子化的衝擊，造成私立大學的倒閉潮，並向下延伸到高中職。「忙、茫、盲」的教改，並未打倒升學 主義，也沒讓學習減壓，反而加深社會的不公義。教改30年，數起來是一把辛酸淚。

當年擔任教改會召集人的李遠哲，近日率先出書卸責，稱「碩博士滿街跑不是我的錯，廣設大學跟我無關」，把責任推給教育部 前部長吳京和故總統李登輝。這種態度，證明廣設大學政策徹底失敗。當年教改目的在「打倒聯考」，但廢了聯招，卻未讓高中生壓力減少；一改再改的升學方案也未「消滅明星學校」，反而讓許多標舉「升學保證」的私校更受歡迎。此外，高中學習歷程設計造成學校活動社團消滅，補習班旗幟越張越熾；人們期待的「多元平均發展」，反而淪為更機巧的升學「技能設計」。

事實上，聯招再怎麼受到詬病，公平性未曾受到挑戰；但教改後的諸多升學方案，卻引發更多公平性的質疑，包括「貧窮世襲」。根據研究統計，富人小孩進台大機率是窮人的6倍，而頂大學生家戶所得遠高於私校，在在說明教改無助社會階級流動，反而造成更大的不公。多元升學和繁星等方案，未能實質照顧到弱勢學生，反成為中低階層家庭逆轉命運的障礙。

廣設大學結果，造成了學習縮水及學歷貶值，大學畢業生低薪化。更糟的是，破壞了過去技職體系的尊嚴和完整，對技職教育造成重擊。就連當年主張廣設大學的學者也承認，輕率放任專科和技術學院升格，是最民粹、最廉價的變革手段，卻也造成大學教育的崩壞。許多新校為爭取學生市場，搶設成本較低的人文學科，捨棄傳統技職培訓，破壞技職教育的根本。高等教育快速下墜，甚至波及大學研發與師資培育，使台灣大學教育品質和國外大學差距越來越大，根本就一場國家災難。但在一片鬆綁的呼聲中，無人敢逆勢說真話。

在教材變革路上，有過讓學生數學能力下降的「建構式數學教學」，有倉促上路的「九年一貫課綱」，有所謂「一綱多本」錯誤百多的教科書開放。廢除聯考改為基測，方案年年在變，家長年年面對教改新招簡直無所適從。不安的教育現場，不時有學生扛不住壓力而自殘自傷的事件，更屢見流浪教師找不到教職，代課老師屢遭欺侮霸凌。教改帶來校園師生關係的新緊張，卻鮮少看到多元發展、適性適所的幸福教育現場。30年來的亂象，年年有人檢討，教育當局卻聽而不聞，沒有人肯面對錯誤政策作出修改，一路因循下去。

更可議的是，教改不僅誤判社會少子化的發展，也跟不上科技時代變遷的腳步。政策上死抱著傳統美制系所分科思維，跟不上數位時代的教育思維，當然和國外教育進程越拉越遠。我國高等教育研究與教學人才缺乏，公私立大學追求營運打平已屬不易，遑論追求卓越。尤其，教育部不僅抱殘守缺，還霸住教育資源不放，教育哪看得到曙光？翻過教改30年的蒼白一頁，台灣賠上的是一整個世代的精神和氣質。

當年的教改先鋒如李遠哲，也不得不承認當年意氣風發的孟浪主張已告失敗。這部失控的教改列車，如今要怎麼調整方向，請勿再蒙著眼睛瞎搞。若再昧於現實，賠上的將是台灣新世代的未來！(轉載自聯合報社論)