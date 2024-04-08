新聞評論／都更不能等 別讓老天爺再哭

0403大地震過後，北市南機場公寓嚴重扭曲變形，台北市長蔣萬安宣布「台北市進入大都更時代」。（本報資料照片）

花蓮大地震 至今已造成13死、1100多人受傷。當搜救人員冒險挺進山區搶救受困與失聯者時，花蓮市最早傳出災情的天王星大樓，也開始拆除。俗稱「大鋼牙」的拆除機具一口一口拆咬這棟38年屋齡的危樓時，餘震不斷、雨勢不停，住戶感傷地說「連老天爺都在哭」。

台灣真不知要讓老天爺哭幾回！不只天王星大樓，花蓮市另一棟30年屋齡的五樓建物同時傾斜，當天就拆除夷平；隨後經結構技師評估，花蓮又發出25件危樓紅單警示。新北市土城40年老公寓群也成重災區，居民激動向市長侯友宜 高呼不只是結構補強，他們要危老都更！而台北市屋齡60年的南機場公寓連棟整建住宅，同樣被震成危樓，市長蔣萬安宣布「台北市進入大都更時代」。

1999年九二一大地震後，內政部營建署修訂建物耐震設計法規，大幅提高安全標準，希望達到「小震不壞、中震可修、大震不倒」的耐震目標。問題是，全台有近500萬戶房子已逾30年屋齡，50年以上老宅更超過百萬戶；尤其台北市老屋密集，七成以上房屋超過30年，近15萬間的50年老宅也居六都之冠。這些九二一地震前的建物，適用舊的規範，抗震能力不足，改善幅度有限。在人口高齡化趨勢下，老人困居老宅，地震來了怎麼辦？

尤其部分老舊建築在過去幾次地震後受損，即使做耐震補強，有的紅單轉黃單，有的撕了黃單，現狀看似安全，卻禁不起再一次大地震的考驗。天王星大樓2018年就因花蓮地震受損被貼黃單，後經修繕解除，這次仍逃不過大震劫難。南機場公寓在九二一地震和三三一地震後也都被貼上黃單，做了耐震補強，這次卻直接貼紅單疏散了。

與地震共存是台灣的宿命，地震學者評估花東縱谷發生規模六以上地震的周期約為六年，預期中的嘉南百多年周期大震不知何時發生，學者更警示台灣未來有可能再發生規模八強震。台灣地震科學中心也提示，台灣西南部及這次花蓮大地震鄰近地區，未來可能面臨較高地震危害；宜蘭地區、台北地區和花蓮市等平原與盆地地區，則因鬆軟土層可能造成更大震度，具有更高地震危害。

但面對如此頻密的強震與危害，台灣準備好了嗎？台灣地震科學中心首席科學家馬國鳳指出，除了請專業技師鑑定外，科學中心正推動在建物內部放地震儀，用AI判斷建物地震反應的頻譜變化，了解建物是否可能已受破壞。這的確有助結構監測與防震預警，而老建物結構補強也的確是急迫要務，但根本解決之道仍是危老改建或都更防災。

不過，都更整合緩慢，危老改建意見也難齊一。即使進入「大都更時代」的台北市，其實已經射出都更八箭，但進展有限，遑論其他各都或縣市。中央應提供更大助力。蔡政府吹噓推動危老都更政策，中央地方攜手改造逾4200件老屋；但比起全台近500萬戶30年老宅或百萬戶50年老宅，這也能列政績？事實上，蔡政府寧可拿拼湊膨風的社宅數字去和在野黨拚口水，也不願多費心思在法規和制度面上協助都更順利推動。

花蓮強震，蔡總統、賴副總統指揮救災，未提都更。蔡政府上台前，賴清德 經歷台南大地震大樓倒塌的不眠不休搶救過程，有馬政府在中央全力支援；現在賴總統上任前，台灣又遭強震襲擊，賴清德趕赴花蓮協助救災，也不分藍綠中央地方齊心。但如果不加速都更，根本解決問題，未來地震，賴總統搶險救災恐疲於奔命。