我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛城新語╱華人圈生態 是否每下愈況

搜救還沒完…台灣東部外海又震 規模5.1 花蓮宜蘭震度4級

強震後沒遊客 花蓮名產免費送 觀光業恐一路慘澹到暑假

記者王思慧、王燕華、王慧瑛／花蓮8日電
花蓮一家名產店將即期品放櫃台，供民眾免費自取，還寫下「天佑台灣 花蓮加油！」（圖／民眾提供）
花蓮一家名產店將即期品放櫃台，供民眾免費自取，還寫下「天佑台灣 花蓮加油！」（圖／民眾提供）

強震毀了家園，也幾乎斷了花蓮觀光業生計。清明四天連假前遇地震，遊客紛紛退訂，花蓮旅宿業訂房率跌到剩一成，不僅4月復甦無望，可能一路慘澹到暑假。花蓮有名產店業者將即期品放櫃台供民眾免費自取，強調惜食別浪費，還寫著「天佑台灣、花蓮加油！」

花蓮知名曾師傅伴手禮業者曾文儀說，清明連假前增加商品庫存量，地震讓觀光客流失，網購宅配作業也受影響，不耐保存的手工薯芋等產品索性放門市櫃台讓客人自取品嘗。曾文儀說，地震不只影響民宿及飯店業，名產店衝擊也大，目前花蓮情況慢慢穩定，希望大家多來花蓮旅遊，用行動支持花蓮。

花蓮是觀光大縣，清明連假是重要假期，但3日一場大震，這幾天市區商圈幾乎看不到遊客，不少店家忙著整理，還有店家張貼暫停營業公告。市區一家雞蛋糕小攤，原本準備二、三倍食材要迎接遊客，但連假只有本地人上門；60年老店鋼管紅茶被貼上危樓紅單，80多歲林姓老闆老淚縱橫說，不想離開，希望趕快修復，有暖心遊客專程登門消費，為店家加油打氣。

花蓮市東大門夜市門可羅雀，大多店家選擇暫停營業，少數營業的店家，多半坐在門口發呆，原本假日人潮洶湧的夜市，如今攤商比遊客還多。不僅觀光客近期不敢到花蓮，花蓮近來餘震不斷，許多花蓮人也勸在外地的遊子短期內不要回家。

地震過後，花蓮觀光業、商店買氣下滑，一向天天排隊的花蓮知名米粉羹店最近也空蕩蕩，花蓮遠東百貨也顯得冷清。生意變好的是電器行、水電材料行，許多花蓮人忙著災後重建，或更換家中摔壞的電器品。

花蓮有民宿業者說，2018年2月6日地震時，蘇花公路沒斷，此次大地震聯外的蘇花路廊斷了，重建要花一段時間，等於宣布暑假商機也吹了。

這次花蓮強震一度造成東部鐵公路中斷，影響連假疏運，台鐵4日上午提早搶通雙線，全線恢復發車。但蘇花路廊的大清水隧道前20公尺橋梁整個斷掉，連橋基也不見，路毀橋斷，打亂許多人出遊、返鄉計畫。公路局前晚搶通蘇花公路下清水橋，開放小型車通行，整體修復要等年底。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐指出，相較於2018年花蓮地震，此次地震對觀光業打擊更嚴重，主因是六年前地震蘇花公路沒斷，今年即便有臨時搶通的權宜之計，但車輛通行仍不便，道路重建前勢必要經歷觀光寒冬。陳也說，就算旅客搭火車來，花蓮大眾運輸工具資源不足，很難到各景點旅遊。

地震 觀光 民宿

上一則

觀察站／國防事務活棋李仲威 看賴政府如何善用

下一則

官網未更新 波蘭人為太魯閣遠渡重洋 抵花蓮才知無限期封園

延伸閱讀

遊學生知台灣地震秒心急致電問平安 父母劈頭就罵「上課不專心」

遊學生知台灣地震秒心急致電問平安 父母劈頭就罵「上課不專心」
官網未更新...波蘭人為太魯閣遠渡重洋 抵花蓮才知無限期封園

官網未更新...波蘭人為太魯閣遠渡重洋 抵花蓮才知無限期封園
花蓮森林小學師生撤離 曝受困狀況 竟還考了期中考

花蓮森林小學師生撤離 曝受困狀況 竟還考了期中考
希臘英雄花蓮地震勇救12人 他謙稱只是幫助其他人

希臘英雄花蓮地震勇救12人 他謙稱只是幫助其他人

熱門新聞

0403花蓮大地震影響，蘇花公路路段受災狀況嚴重，花蓮縣秀林鄉台9線147K路段巨石擋路，場面怵目驚心。（聯合報記者／杜建重 攝影）

不斷更新／花蓮大地震9死1011傷

2024-04-03 11:55
台灣主播在強震當下仍流暢沉著播報直播新聞，影片引起全球熱烈討論。(擷自YouTube@三立LIVE新聞)

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

2024-04-03 17:54
（記者高彬原／攝影）

台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上

2024-04-02 20:15
花蓮近海規模7.2強震，宜蘭外海驚見龜山島「龜頭斷裂」。（讀者提供）

影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清

2024-04-03 02:40
(噓！星聞)

樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖

2024-04-03 12:40
台灣花蓮近海3日發生規模7.2強震，4日上午仍是餘震不斷，受困在天祥太魯閣的數百名遊客陸續脫困，還有外國遊客被貨車整車載出，滿身泥濘十分狼狽。（記者劉學聖／攝影）

「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震法、英遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定

2024-04-03 23:18

超人氣

更多 >
企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾
噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力

噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力
影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生

影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生
影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈

影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈
成龍迎70歲生日 白髮蒼蒼照片流出 本人親揭真相

成龍迎70歲生日 白髮蒼蒼照片流出 本人親揭真相