大巨蛋商場火警 防災再受關注 遠雄：兩邊有防火區畫

台北大巨蛋上周末中職開幕戰，被發現漏水等硬體問題。前天深夜11點多，一旁商場棟2樓空調機房發生火災，大巨蛋雖未受波及，防火避難問題再受關注。(本報資料照片)

台北大巨蛋上周末中職開幕戰吸引逾2萬人觀賽，卻被發現漏水、晃動劇烈等問題。前天深夜一旁商場棟發出火災警報，大巨蛋雖未受波及，防火避難問題卻受關注。遠雄回應，依建築技術規則，兩邊已以防火區劃隔開；議員認為，大巨蛋連通國父紀念館和商場，遠雄應做整體防災演練，避免火警時人流衝突釀成事故。

大巨蛋體育園區占地共18公頃，包含容留4萬人的巨蛋體育館、百貨商場、辦公大樓、文化影城及精品旅館，整個園區容留人數上限5萬9833人，一旦發生事故，影響重大。

大巨蛋前天深夜11點多偵測到火災警報，起火點位在園區商場棟的2樓空調機房，保全人員第一時間立即滅火，火勢在10分鐘左右立刻撲滅，燃燒面積約1平方公尺，沒有造成任何人員傷亡，11點31分通報消防局，巨蛋體育館未受波及。至於詳細起火原因，有待消防局進一步調查釐清。

國民黨 議員詹為元表示，大巨蛋已滿載過，外界仍擔心大巨蛋本體發生災難的疏散問題，前晚商場火警導致人流擠往大巨蛋，希望遠雄在商場正式開幕前，進行相關消防演練。

民進黨 議員許淑華說，大巨蛋加上商場等場館，容留人數近6萬人，百貨公司尚未營運就有零星火災發生，若正式營運民眾會更擔心。

民眾黨北市議員張志豪指出，遠雄可強化自衛消防編組的訓練，一發生火警，人員能自衛編組，初期以滅火器或消防栓滅火，並啟動逃生機制，公共安全才會有更多保障。

遠雄集團副總經理楊舜欽說，園區各棟獨立，且所有出入口均獨立分流，商場棟、巨蛋棟以防火區劃隔開，人流也不互通。大巨蛋球賽舉辦頻繁，進場人數1、2萬人以上，因此依據大型群聚活動安全管理要點，每次大型活動前都會消防演練，活動編組包含人員負責啟動防火門、設備確認沒問題，才開放觀眾入場。

楊舜欽指出，球賽進行期間，消防局人員也不定期到智能運管中心（IOC），了解人員動線是否順暢，以及設備如排煙器、防火門、防火區劃等設備能否啟動。