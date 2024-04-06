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窮到只剩房 社福邊緣戶更苦

記者張瀞文／綜合6日電
家住花蓮市的周小姐年逾70歲，全時照顧失智的先生，無法工作，但因為有房子又有孩子，無法領低收補助。（記者許正宏／攝影）
家住花蓮市的周小姐年逾70歲，全時照顧失智的先生，無法工作，但因為有房子又有孩子，無法領低收補助。（記者許正宏／攝影）

「住」是人的基本需求，但是晚年要有保障，只有房子是不夠的，對某些老人家來說，房子非但不是保障，還成為無法獲得生活補助的阻礙。

89歲的鄭奶奶家在花蓮火車站附近，她喪偶多年，有3個孩子，長子過世，次子已婚但經濟狀況不佳，長女是重度智能障礙已入住機構。因老舊平房在鄭奶奶名下，所以她沒有低收入戶身分，無法申請相關補助，僅靠每月3千多元的老人年金過生活。她是所謂的「社會福利邊緣戶」。

住家距離鄭奶奶約3公里外的周小姐也是邊緣戶。70歲的她和先生住在花蓮大陳新村，房子是好幾年前花200萬元買的。年輕的時候，周小姐開了1間卡拉OK店，也賣衣服。這兩年，先生身體逐漸退化、失智，她成為全時的照顧者。周小姐也因為有3個連生活自足都辛苦的子女，加上一間房子，沒有任何社會福利身分，僅有勞保加上年金每月7000多元，先生則是因為失智，去年領到身心障礙手冊後多了身心障礙者生活補助，加上年金，每個月有1萬多元補助。

而離鄭奶奶和周小姐150公里遠的台北市，82歲的顧伯伯的晚年則是另一種境況。顧伯伯上無父母下無子女，沒有存款也沒有不動產，是北市的低收入戶，低收加上年金等補貼，每個月有2萬6000多元補助，對於物欲低、每天只吃一餐、身體健康的顧伯伯來說非常足夠。他很感恩現在的生活。

「窮到底（像顧伯伯）反而好過活，因政府的補助夠。窮一半窮邊緣的，才是最辛苦的。」崔媽媽基金會社會發展處長張偉瑜苦笑說明，崔媽媽服務當中，許多是所謂「窮一半」、「窮邊緣」的長輩，已老得無法工作，靠每月7、8000元的補助，吃飯、看醫生，無屋者甚至還得去租房。

「花蓮縣老人暨家庭關懷協會」在花蓮縣服務社會福利制度照顧不到的弱勢老人，社工組組長王珮瑀補充，有沒有低收或中低收資格，影響的不只是每個月的生活補助，還有各項福利，像是免健保費、就醫減免等，這個福利身分，對於沒有工作能力的弱勢老人是很重要的資源。

既然房產常常成為低收或中低收的重要門檻，那麼賣掉房子換生活費、取得社會福利身分，是好方法嗎？

「千萬不可！」崔媽媽基金會弱勢居住扶助部主任馮麗芳說明，賣掉房子（不動產）會有錢（動產），動產也是評估社會福利身分的重要指標，這些錢加上如果有子女，即便子女只在報稅時想到父母但根本沒有實質撫養，評估時也會假設子女有撫養而無法取得身分，致使賣掉房子後不但無處可住，連低收補助都領不到。更嚴重的問題是，老後租屋非常難，屆時很可能連遮風避雨的地方都租不到。

人生到老，房子會成為最後的堡壘。對於破舊到幾乎很難居住的家宅，專家一致的建議是修繕。中央及地方政府，以及民間都有一些老屋修繕的資源，可以多加利用。

常為長者做障礙環境改造的「若晨室內裝修」，去年曾為兩位住在新北的70幾歲同住男性長輩做過居家環境改善，這兩位長輩住的是自己房子，但天花板塌陷、處處壁癌、冬天無熱水器洗澡，社福機構找到相關資源找上若晨，協助他們先換熱水器，接著處理天花板、壁癌，並做好扶手等無障礙設施，讓他們在自宅老屋也能好好住下來。

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